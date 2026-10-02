Carburanti, anche Tamoil lancia sconti: misure previste fino al 31 ottobre

Ancora novità sul fronte carburanti. Dopo Eni, Ip e Q8 anche Tamoil Italia si unisce all’elenco delle compagnie petrolifere che hanno deciso di applicare sconti sul prezzo. Fino al 31 ottobre, anche la compagnia contribuirà infatti “a sostenere la mobilità dei cittadini”, sottolinea la società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest, “attraverso l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi”.

Un vero ‘effetto Eni’. Va a dama dunque la ‘moral suasion’ sull’esecutivo libico annunciata dal governo Meloni, che porta a casa un nuovo risultato mentre i prezzi dei carburanti già riflettono le prime azioni delle compagnie petrolifere a contrasto dei rincari. Le quotazioni si attestano sulla rete stradale a 2,084 euro al litro per la benzina e a 2,285 euro al litro per il gasolio, e a 2,122 euro al litro per la benzina e 2,328 euro al litro per il gasolio su quella autostradale. Un dato che dovrebbe ulteriormente migliorare, dato che con le oltre 1.500 stazioni di servizio di Tamoil Italia presenti sul territorio nazionale, salirà a oltre 11.500 il numero degli impianti che offrono prezzi calmierati. E intanto anche Telepass lancia un nuovo servizio di sostegno alla mobilità, annunciando il servizio ‘Paga a Rate’ con il quale i clienti del sistema potranno dividere in tre tranches le spese di importo superiore a 10 euro nelle stazioni convenzionate.”La cosa importante ora è garantire trasparenza agli automobilisti e far capire in modo esatto di quanto scenderanno i listini alla pompa per effetto delle nuove iniziative”, puntualizza però il Codacons, plaudendo al contempo all’iniziativa, che dimostra ulteriormente – secondo l’associazione – “come la concorrenza faccia bene al mercato e soprattutto alle tasche dei consumatori”, i quali “stanno beneficiando della guerra commerciale tra marchi petroliferi”.

I prezzi di gasolio e benzina, rileva il Codacons, sono infatti scesi di circa 13 centesimi al litro solo negli ultimi quattro giorni. Bene la decisione di Tamoil, “ma riteniamo che price cap e sconti non possano durare solo 30 giorni”, bensì “che vadano estesi fino alla fine dell’anno”, è il commento di Gabriele Melluso di Assoutenti. Per l’Unione Nazionale Consumatori è invece ora fondamentale “che le pompe bianche e la grande distruzione non siano danneggiate da abusi di posizione dominante”, considerato che, a differenza delle grandi compagnie verticalmente integrate “non possono estrarre petrolio, non hanno raffinerie e per rifornirsi di Carburanti dipendono dagli altri”.