Sciopero treni 2 ottobre 2026, orari e fasce garantite

Venerdì 2 ottobre 2026 è in programma uno sciopero plurisettoriale a livello nazionale, che coinvolge pubblico e privato, indetto dalla CSLE, Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. Lo stop ai servizi coinvolgerà numerosi settori tra cui quello dei trasporti, con un’astensione dal lavoro confermata per 3 ore, dalle 11 alle 14, a eccezione del personale FS Security in Sicilia.

Lo sciopero, come detto, non riguarda solo i trasporti ma anche il settore dell’agricoltura – in fermento a causa del caro carburanti e della battaglia per il giusto prezzo – così come gli enti locali, le forze dell’ordine e la scuola, la sanità e le società di vigilanza. Il sindacato chiede l’abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari, tassazione feroce attuale; aumento degli stipendi per permette alle persone di affrontare il costo della vivibilità quotidiana; avvio verso un indipendenza energetica che ci permetta di essere meno dipendenti da altre nazioni; e per una politica che incoraggi la crescita delle aziende italiane, agricole e non”.

Comune di Roma: “Possibile riduzione dei servizi”

In una nota, il Comune di Roma ha informato i cittadini dei possibili disservizi:

“In occasione dello sciopero potrebbero verificarsi disservizi e rallentamenti nello svolgimento delle attività e nell’erogazione dei servizi. Saranno comunque garantite le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli accordi in materia di garanzia dei servizi minimi essenziali. Si invita l’utenza a tenere conto della possibile riduzione dei servizi nella giornata interessata e a verificare, ove necessario, eventuali aggiornamenti sulle modalità di erogazione delle prestazioni. Lo sciopero è stato proclamato con le modalità previste dalla normativa vigente e comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”.

Trenitalia, le fasce garantite

“Nelle giornate di sciopero” – si legge sul sito di Trenitalia – sono assicurati “servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. In caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui. In caso di sciopero nazionale generale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore ed inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali; dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi)”.

Trenord, i treni garantiti

“I sindacati Csle e FI-SI – si legge sul sito di Trenord – hanno indetto uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che, per il settore ferroviario, si effettuerà dalle ore 11.00 alle ore 14:00 del 2 ottobre 2026 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero. Arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 10:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 11:00. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie” tra: