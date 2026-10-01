Manovra: “Abbiamo già concesso flessibilità”, Ue stoppa richiesta Italia. Gelo di Meloni

Per l’Italia la spesa influenzata da inflazione vale 20,4% Pil e c’è “spazio limitato” nei piani di spesa concordati per attenuare l’impatto sulle famiglie e sulle imprese senza ricorrere a misure di restrittive. In una lettera di una cartella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen i motivi per cui ritiene necessaria a livello Ue, in sede di Ecofin, una riflessione sulla flessibilità dei parametri europei alla luce della fiammata dell’inflazione.

Paula Pinho (Foto Wikipedia)

Meloni: “Cambio totale dei conti non dipende dalle scelte del governo”

I contenuti emergono in serata, dopo l’arrivo a Bruxelles della comunicazione. Ore dopo una prima replica informale da parte dell’Ue, che gela le aspettative del governo, quando il Consiglio dei ministri dovrà esaminare il Dpfp e lo scostamento di bilancio per le spese in energia ed eventualmente difesa. “Abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri”, mette in chiaro la portavoce della Commissione Paula Pinho, ricordando che è già operativo un margine di flessibilità legato all’emergenza energetica. L’Italia non controreplica.

La stessa premier, in un appuntamento pubblico alla Cna, si limita a ricordare di avere inviato giovedì la lettera alla presidente von der Leyen per porre al prossimo Ecofin tra due settimane “il problema dell’impatto sui conti pubblici dell’inflazione rispetto all’inflazione programmata”. Spiega che ci sono “una serie di adeguamenti automatici per legge, le pensioni, l’assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente”. “Chiediamo – ribadisce la premier – che anche questo venga considerato, non siamo gli unici a farle”.

Il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi

Poi, giovedì in serata, riunisce la maggioranza a Palazzo Chigi, presenti i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per fare il punto sul Dfpf, il documento che sostituisce la Nadef e fa da cornice alla manovra, e al centro vi è proprio la richiesta italiana.

Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Tutti, spiega la premier nella lettera alla Commissione, condividiamo l’obiettivo “della sostenibilità del debito” e siamo “pienamente consapevoli degli impegni assunti dall’Italia nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi in corso”, tuttavia “riteniamo che il quadro di bilancio lasci alla Commissione europea il margine necessario per tenere conto dei fattori rilevanti”. La Commissione ha esteso al settore dell’energia la clausola di salvaguardia nazionale inizialmente prevista per la difesa, consentendo agli Stati membri di discostarsi dal percorso della spesa netta entro un limite complessivo dello 0,6% del Pil. L’Italia ha già presentato la richiesta di utilizzare questo spazio fino a 14 miliardi in due anni. Il governo punta però a ottenere ulteriori margini alla luce dell’accelerazione dei prezzi.

Inflazione al 4,2%, il governo: “Legge di bilancio difficile”

A settembre l’inflazione è salita al 4,2% su base annua, dal 3,3% di agosto, spinta in particolare dall’impennata dell’energia. A questo fa riferimenti il viceministro all’Economia Maurizio Leo, sottolineando che questa “sarà una legge di bilancio difficile”. “Ora”, aggiunge, speriamo che l’Unione Europea capisca questa situazione e ci venga incontro”. “La prossima manovra sarà seria”, taglia corto il ministro Giancarlo Giorgetti. Per il titolare dell’Economia, “la richiesta di flessibilità all’Ue mi sembra abbastanza ovvia”, dice in mattinata intercettato alla Camera. “Stiamo rispettando il sentiero della spesa netta e siamo anche tra i più bravi”. Ma “il problema”, prosegue Giorgetti, “è che questo sentiero della spesa nominale contiene un tasso di inflazione programmato all’epoca da parte della Commissione che era evidentemente molto inferiore”.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Il nodo dei conti e il nuovo Dpfp

Il quadro dei conti resta il vincolo principale, specie alla luce del mancato obiettivo del deficit sotto al 3% del Pil per uscire con un anno di anticipo dal percorso di correzione del conti dovuta al disavanzo eccessivo. Venerdì il Dpfp fisserà la nuova fotografia, aggiornando le stime di questa primavera. Un’altra era geologica, alla luce del terremoto scatenato dalle tensioni internazionali. Si punta a confermare l’obiettivo del rapporto tra deficit sotto il 3%, grazia a una crescita più sostenuta rispetto allo 0,6% di aprile, e che gli organismi di previsione stimano all’1%. Ma l’inflazione può sballare i conti.