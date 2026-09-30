Italpreziosi: sponsor Gala Dinner Lbma & Lppm Global Precious Metals Conference

Italpreziosi partecipa alla Global Precious Metals Conference 2026, in programma dal 4 al 6 ottobre all’Hilton Sorrento Palace di Sorrento, in occasione della 25esima edizione dell’appuntamento internazionale dedicato al settore dei metalli preziosi. L’azienda sarà inoltre sponsor della Gala Dinner and Entertainment, in programma la sera del 5 ottobre.Organizzata da Lbma (London Bullion Market Association) e Lppm (London Platinum and Palladium Market), la conferenza rappresenta un importante momento di incontro per la comunità internazionale dei metalli preziosi e riunisce raffinerie, banche, trader, istituzioni e operatori della filiera provenienti da tutto il mondo. A Sorrento sarà presente una delegazione di Italpreziosi, con la CEO e fondatrice Ivana Ciabatti e il management dell’azienda, per incontrare partner, clienti e operatori del settore e partecipare ai momenti di confronto e networking previsti dalla conferenza. Il legame tra Italpreziosi e Lbma è di lunga data: l’azienda è Associate Member dal 2008, nel 2018 è entrata nella Lbma Gold Good Delivery List, e dal 20 maggio 2026 fa parte anche della Silver Good Delivery List.

“Siamo orgogliosi di sostenere la serata di gala di una conferenza che quest’anno compie 25 anni e sceglie l’Italia. È un modo per accogliere nel nostro Paese la comunità internazionale dei metalli preziosi, in un anno che per noi ha un significato particolare, con l’ingresso nella Silver Good Delivery List accanto all’oro. In un mercato che si regge sulla fiducia, incontrarsi di persona conta ancora molto”, ha dichiarato Ivana Ciabatti, CEO e fondatrice di Italpreziosi S.p.A. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore dei metalli preziosi, Italpreziosi rappresenta oggi una delle realtà industriali italiane di riferimento nei mercati internazionali nella raffinazione, nel recupero, nel trading di metalli preziosi e nella produzione e commercio di oro da investimento. Nel 2024 Italpreziosi ha ottenuto la certificazione B Corp™, entrando nella comunità internazionale delle aziende che rispettano determinati standard di performance sociale e ambientale, accountability e trasparenza. Tra i riconoscimenti in ambito ESG figurano la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 e la certificazione ISO 14064-1 per la misurazione e gestionedell’impronta di carbonio (Carbon Footprint).