Carburanti, anche Q8 fissa un tetto ai prezzi di benzina e gasolio

“In un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti“, Q8 Italia, “accogliendo l’invito del governo italiano”, applicherà un ‘price cap’ sulla benzina e sul gasolio, “confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori”. Lo comunica Q8 Italia in una nota, specificando che il ‘price cap’ avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto “a generare benefici tangibili per gli automobilisti”. Il tetto massimo dei prezzi, si sottolinea, “si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda”. La Q8 Italia “supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera”. Si tratta, prosegue la nota, “di una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall’azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività”. “In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori”, Q8 Italia “rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale”, conclude la nota.

Meloni: “Grazie a Kuwait e gruppo Q8 per aver accolto appello governo”

“Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tajani: “Price cap Q8 frutto azione politica e diplomatica governo”

“Dopo Eni e Ip anche Q8 accoglie l’invito del Governo italiano a fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Un effetto domino che aiuta l’economia di famiglie e imprese. L’ennesimo risultato frutto della nostra azione politica e diplomatica. Il Governo continua a lavorare per risolvere i veri problemi dei cittadini”. Lo scrive sui social il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani.

Pichetto Fratin: “Accolgo molto positivamente decisione Q8”

“Era un auspicio che abbiamo fatto, accolgo molto positivamente” la decisione di Q8, “va bene, molto bene”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, commentando la decisione di Q8 Italia di fissare un ‘price cap’ su benzina e gasolio, a margine del Forum Euromediterraneo dell’Acqua, alla Nuvola a Roma.

Assoutenti: “Bene price cap Q8 ma dica di quanto scenderanno i listini”

“Bene per Assoutenti la decisione di Q8 di tagliare i listini di benzina e gasolio alla pompa, ma è importante in questa fase indicare chiaramente quali saranno i vantaggi economici per gli automobilisti, di quanto effettivamente scenderanno i prezzi ai distributori e se tutti gli impianti si adegueranno alla misura”. Lo afferma Assoutenti, dopo la nota della compagnia petrolifera.”Il taglio dei prezzi attuato da Eni, Ip e Q8, dimostra in modo inequivocabile quanto abbiamo sempre sostenuto dall’inizio dell’emergenza: le compagnie petrolifere hanno ampi margini per far scendere i listini rinunciando ad una parte dei loro enormi profitti – spiega il presidente Gabriele Melluso – E’ importante tuttavia indicare chiaramente l’entità degli sconti alla pompa per garantire trasparenza agli automobilisti, far comprendere in modo immediato i reali benefici economici e consentire scelte consapevoli ai distributori”.”Considerata inoltre la forte crescita dei listini dei carburanti registrata da febbraio a oggi, riteniamo che price cap e sconti non possano durare solo 30 giorni, ma vadano estesi fino alla fine dell’anno – prosegue Melluso – Questo anche perché la situazione in Medio Oriente continua ad essere critica e le quotazioni petrolifere non sembrano destinate a calare nel breve periodo”.