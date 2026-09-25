Nautica: a Monaco il Principe Alberto II scopre il nuovo M/Y Dagger, certificato SEA Index

In occasione del 35esimo Monaco Yacht Show, il Principe Alberto II di Monaco, presidente dello Yacht Club de Monaco, ha visitato il M/Y Dagger, il nuovo yacht ibrido Benetti B.Now 67M costruito dal cantiere italiano, che entra ora nella flotta di yacht certificati dal SEA Index. La certificazione riflette la collaborazione in corso tra Benetti e lo Yacht Club de Monaco a sostegno di uno yachting più sostenibile e responsabile. Dimostra inoltre l’impegno del cantiere italiano nell’integrare soluzioni concrete pensate per ridurre l’impatto ambientale degli yacht, mantenendone al tempo stesso prestazioni e comfort.

Sviluppato dallo Yacht Club de Monaco, il SEA Index è uno standard ambientale indipendente per la valutazione e il confronto delle emissioni di CO₂ degli yacht. Certificato da Lloyd’s Register e basato su dati misurabili, offre ad armatori e professionisti del settore uno strumento pensato per favorire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della flotta mondiale.

Attualmente sono certificati più di 130 yacht di lunghezza superiore ai 24 metri. Dall’inizio della stagione 2026, la certificazione è stata estesa anche alle imbarcazioni a partire dai 10 metri, ampliandone significativamente il campo di applicazione a livello globale e mantenendo al tempo stesso una metodologia indipendente e rigorosa. L’evoluzione rappresenta una nuova tappa per il SEA Index, con l’obiettivo di coinvolgere un numero crescente di operatori dello yachting nella misurazione e nel miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

Nel 2026, il programma è stato inoltre ampliato oltre le emissioni di carbonio con una certificazione dedicata alla qualità dell’aria, sviluppata in collaborazione con AtmoSud, che considera in particolare gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato. Un possibile sviluppo futuro potrebbe includere anche la misurazione del rumore irradiato sott’acqua, ampliando ulteriormente la valutazione dell’impatto ambientale degli yacht. Dopo il 67 metri M/Y Kasper 7, primo yacht Benetti a ottenere la certificazione SEA Index, anche il M/Y Dagger entra nell’iniziativa, rafforzando la presenza del cantiere nella comunità di yacht impegnati verso un approccio più responsabile alla navigazione.