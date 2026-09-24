Delfin, Del Vecchio Jr: “Primi segnali di dialogo tra soci”

“Vedo i primi segnali di un dialogo vero tra i soci di Delfin. Lasciare le cariche in EssilorLuxottica è stato un passo avanti: ha aiutato a ricostruire un clima di fiducia. A volte, per sbloccare una situazione, bisogna essere i primi a muoversi. Dopo quattro anni di stallo, credo che oggi ci siano le condizioni per voltare pagina”. Lo ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio ad Agordo, a margine dell’inaugurazione del nuovo Polo per l’infanzia 0-6 anni sostenuto da Fondazione LMDV. “L’incontro tra i soci ci sarà, e mi auguro entro ottobre, perché abbiamo appuntamenti importanti. Nel frattempo i tecnici stanno lavorando, ed è giusto così: ci si vede quando c’è qualcosa da decidere. A tutti, me compreso, chiedo il massimo senso di responsabilità”, ha aggiunto Del Vecchio.

Del Vecchio Jr: “Milleri concentri sue energie su Gruppo”

“Francesco Milleri è prima di tutto l’amministratore delegato di EssilorLuxottica, ed è lì che devono concentrarsi le sue energie. Il 20 ottobre c’è un appuntamento importante, la trimestrale”, ha detto ancora Del Vecchio. “La redditività del gruppo è ai massimi, ma il mercato sconta una mancanza di chiarezza sul posizionamento strategico futuro”, sottolinea inoltre Del Vecchio. “Mio padre è stato il più grande: ha lasciato un’azienda capace di andare avanti da sola per tre anni. Ma nemmeno lui poteva prevedere gli stravolgimenti che stiamo vivendo oggi, tra intelligenza artificiale e conflitti. Adesso servono persone capaci di tenere il timone in acque nuove”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda il risiko bancario “leggo di un confronto in corso tra il board di Delfin e i soci. A me, al momento, non risulta nessun contatto, ma confido che l’amministratore Bardin abbia ancora il mio numero. Quando il board vorrà sentirci, la mia posizione è chiara: Delfin deve scegliere l’opzione che garantisca maggiore flessibilità e creazione di valore per affrontare la nuova stagione della sua governance”, ha. Lo afferma Leonardo Maria Del Vecchio ad Agordo, a margine dell’inaugurazione Del nuovo Polo per l’infanzia 0-6 anni sostenuto da Fondazione LMDV.

Del Vecchio Jr: “Conto di trasferire mia quota entro fine anno”

“Tutti i soci di Delfin stano completando i trasferimenti. Le modalità sono articolate, ma il percorso è chiaro. Alcuni soci lo hanno già fatto, ed io conto di essere in condizioni di procedere entro la fine dell’anno”. Lo afferma – in merito al trasferimento della propria quota in Delfin all’interno Del veicolo Lmdv Fin – Leonardo Maria Del Vecchio, a margine dell’inaugurazione Del nuovo Polo per l’infanzia 0-6 anni sostenuto da Fondazione LMDV ad Agordo.