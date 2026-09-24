Confimprese Italia, Bellucci: "Occasione per rafforzare alleanza con mondo produttivo"

“Il confronto con le imprese è fondamentale, perché una politica economica e occupazionale efficace non può essere costruita dalle istituzioni senza ascoltare chi ogni giorno produce ricchezza, crea lavoro e affronta concretamente le trasformazioni del mercato”. Così la viceministra per il Lavoro Maria Teresa Bellucci, commentando ai microfoni di LaPresse l’importanza di mantenere il dialogo aperto con le associazioni datoriali in occasione di eventi come la tre giorni organizzata per i trent’anni di Confimprese Italia che si terrà a Fiuggi dal 25 al 27 settembre prossimi. “Come Governo Meloni abbiamo scelto fin dall’inizio il metodo dell’ascolto, che è anche il metodo della responsabilità”, specifica la viceministra, sottolineando come questo dialogo si sia tradotto “in interventi concreti, che vanno dalla riduzione del costo del lavoro agli incentivi per l’occupazione stabile”, senza tralasciare il focus “sui giovani e le donne, che sono maggiormente esclusi dal mercato del lavoro”, fino “ad arrivare al sostegno agli investimenti e al welfare aziendale, su cui abbiamo puntato sin dal nostro insediamento”.

“Le imprese non chiedono assistenzialismo e di questo ne siamo consapevoli, ma vogliono condizioni certe per creare crescita, innovare e assumere”, rimarca Bellucci, che infine spiega come “l’appuntamento di Fiuggi nel trentennale di Confimprese Italia rappresenta quindi un’ulteriore occasione preziosa per raccogliere proposte, affrontare criticità e rafforzare quell’alleanza tra istituzioni e mondo produttivo della quale c’è bisogno e dalla quale dipendono la crescita e il futuro della nostra nazione”.