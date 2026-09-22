Nautica, dall’Egitto a Hong Kong: il mondo delle marine guarda a Monaco

Lo sviluppo delle marine del futuro è stato al centro di un incontro internazionale a Monaco, dove esponenti di primo piano provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per condividere competenze ed esplorare nuovi modelli per queste destinazioni. Da Hong Kong all’Egitto, passando per Indonesia e India, la sesta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous ha riunito operatori e rappresentanti di 30 Paesi, confermando il ruolo di Monaco come hub di innovazione, know-how e cooperazione internazionale nel settore delle marine.

Organizzato da M3 Monaco presso lo Yacht Club de Monaco, il Rendezvous ha offerto a Paesi e sviluppatori impegnati nella progettazione di nuove marine l’opportunità di confrontarsi con l’esperienza di Monaco nella realizzazione e nella gestione di queste destinazioni. “Insieme allo Yacht Club de Monaco abbiamo una grande esperienza che possiamo condividere. Abbiamo una rete molto ampia, molte conoscenze in materia di innovazione e qualità. Per questo siamo nella posizione ideale per creare connessioni e mettere in contatto startup, grandi aziende e innovatori, così da sviluppare soluzioni migliori per marine e yacht club”, ha dichiarato José Marco Casellini, CEO di M3 Monaco.

L’Egitto era rappresentato da una delegazione di alto livello, di cui faceva parte M. Dahroug, ambasciatore d’Egitto in Francia e Delegato permanente presso l’Unesco. “Questa opportunità è molto importante per noi perché abbiamo bisogno di condividere informazioni”, ha dichiarato Dahroug, descrivendo Monaco come “un grande hub” e sottolineando che “ha molte conoscenze di cui abbiamo davvero bisogno”. L’ambasciatore ha inoltre evidenziato una significativa lacuna strutturale nel settore della nautica egiziana: “Non abbiamo ancora alcun istituto per la nautica. Non abbiamo una scuola dedicata”. Per colmare questo divario di competenze, l’Egitto punta “a cooperare con Monaco e con i Paesi europei”, considerando il Principato un punto di riferimento fondamentale.

Chris Wong, General Manager di Skytopia, ha presentato il progetto, una “Airport City” situata accanto all’aeroporto internazionale di Hong Kong che comprenderà una marina da 500 posti barca, un marine resort e una passeggiata sul waterfront. Yacht Bay dovrebbe essere completato per fasi a partire dal 2028 e punta a diventare la più grande marina di Hong Kong, con l’esperienza e il know-how di Monaco destinati a svolgere un ruolo fondamentale nel suo sviluppo. “Monaco è una delle marine di riferimento nella regione europea”, ha dichiarato Wong, spiegando che il team è alla ricerca di sviluppatori, investitori e operatori e che avrà bisogno di “competenze globali” e di contributi tecnici da parte dell’industria delle marine.