Energia, Gentiloni: "Da governo tampone, costo sproporzionato rispetto risultato"

“È chiaro che noi abbiamo modelli energetici che vanno gradualmente superati, abbiamo purtroppo il costo dell’energia tra i più cari d’Europa. Non credo a soluzioni tampone come quelle che” sono state adottate sull’onda dell’emergenza, sui ritocchi dei prezzi del gasolio. Onestamente il costo di queste misure è totalmente sproporzionato rispetto ai risultati”. Così Paolo Gentiloni, ex premier ed ex Commissario europeo e Chair dell’EIB Global Advisory Council, a chi gli chiede dell’azione del governo Meloni sulla crisi energetica alla 22esima Confartigianato High School, a Domus de Maria, in provincia di Cagliari. L’evento annuale è organizzato dall’organizzazione delle imprese artigiane e dai suoi Consorzi energia, sulle transizioni energetiche, green e digitali e sulle sfide che attendono le Pmi.

“Abbiamo bisogno – dice Gentiloni – di misure mirate e sento dire dal governo da molto tempo che sono in cantiere delle misure che tengono conto delle diverse capacità di ogni famiglia, di ogni impresa e che cercano di andare incontro a quelli che sono veramente in difficoltà”, ma “è inutile ridurre a chi si può permettere 6 centesimi il prezzo del gasolio”. “Bisogna ascoltare occasioni come queste in cui Confartigianato riunisce il suo gruppo dirigente e fa vedere che la forza straordinaria degli artigiani delle piccole e medie imprese in Italia sono occasioni fondamentali per tarare gli interventi delle autorità”, aggiunge.