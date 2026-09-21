Confimprese Italia, Zingaretti: "Nessuno sviluppo senza ascoltare associazioni datoriali"

“Quando si riunisce un’associazione datoriale come Confimprese Italia è sempre importante, in primo luogo perché la democrazia non è solo votare, ma è quello che avviene tra un voto e l’altro. Democrazia partecipata vuol dire ascoltare, porre attenzione e investire sul protagonismo dei corpi immediati, sulle categorie, su chi lavora, su chi fa il magistrato, perché è appunto la democrazia partecipata che ne garantisce la qualità”. Così a LaPresse l’eurodeputato del Partito Democratico Nicola Zingaretti, sottolineando l’importanza di mantenere il dialogo aperto con le associazioni datoriali in occasione di eventi come la tre giorni organizzata per i trent’anni di Confimprese Italia, che si terrà a Fiuggi dal 25 al 27 settembre prossimi.

In particolar modo “ora è importante perché l’Italia si è fermata, sta rallentando e c’è un bisogno immenso di pensare un nuovo modello di sviluppo“, insiste il già segretario del Pd. Secondo Zingaretti, infatti, “non esiste un nuovo modello di sviluppo senza ascoltare chi lo sviluppo lo promuove e chi vive nei territori”. “Per questo è molto importante che queste occasioni, questi spunti, queste elaborazioni no cadano nel vuoto, ma il governo nazionale, regionale e del territorio, sia attento a quello che dice questa parte d’Italia“, conclude.