Caro energia, le piccole imprese pagano 3,7 miliardi di euro in più della media Ue

Le micro e piccole imprese italiane pagano per l’elettricità 3,7 miliardi di euro in più rispetto alla media europea, con un peso del fisco in bolletta maggiore del 47,4% rispetto all’Ue. Lo rileva Confartigianato in un’analisi che viene presentata alla 22° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School’, organizzata dalla Confederazione in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia.
La bolletta elettrica delle piccole imprese italiane tra le più costose in Ue
L’evento, al via lunedì 21 settembre, si svolge sino al 23 a Domus de Maria (Cagliari). Secondo il rapporto di Confartigianato, la bolletta elettrica delle piccole imprese italiane è oggi tra le più costose d’Europa: 25,99 centesimi di euro/kWh, un prezzo che supera del 17,9% la media UE (22,04 centesimi/kWh) e che colloca l’Italia al terzo posto nell’Unione europea, dietro Irlanda (28,33 centesimi) e Germania (26,06 centesimi). E a gonfiare il costo dell’elettricità dei piccoli imprenditori italiani contribuisce il prelievo fiscale e parafiscale in bolletta (accise e oneri generali).
La classifica di regioni e province con il maggiore extracosto elettrico
Confartigianato ha stilato la classifica delle regioni con il maggiore extracosto “elettrico” pagato dalle piccole imprese rispetto alla media europea:
- Lombardia (700 milioni di euro)
- Veneto (376 milioni)
- Emilia-Romagna (338 milioni)
- Puglia (280 milioni)
- Toscana (265 milioni)
- Piemonte (262 milioni)
- Campania (247 milioni)
- Sicilia (239 milioni)
A livello provinciale, il maggiore divario della bolletta elettrica delle piccole imprese rispetto all’Europa si registra a:
- Brescia (135 milioni)
- Milano (123 milioni)
- Napoli (108 milioni)
- Taranto (100 milioni)
- Bergamo (97 milioni)
- Torino (89 milioni)
- Verona (82 milioni)
- Treviso (66 milioni)
- Vicenza (66 milioni)
- Padova (66 milioni)
- Udine (66 milioni)
- Varese (66 milioni)
Confartigianato: “Sulle bollette delle Pmi il peso del fisco è + 47,4% rispetto all’Ue”
“Le bollette energetiche che pagano le Pmi italiane sono gonfiate dal fisco, il cui peso maggiore è del 47,4% rispetto all’Ue“, fa sapere ancora Confartigianato. “A gonfiare il costo dell’elettricità dei piccoli imprenditori italiani contribuisce il prelievo fiscale e parafiscale in bolletta (accise e oneri generali): è superiore del 47,4% rispetto alla media Ue, con un carico pari a 5,44 centesimi/kWh, il terzo più alto in Europa dopo Polonia (7,41 centesimi) e Cipro (7,32 centesimi)”.
“Il fisco in bolletta cala al crescere dei consumi: le grandi imprese energivore italiane registrano, infatti, un prelievo fiscale inferiore alla media europea, mentre le imprese con i consumi minori, inferiori a 20 MWh, subiscono il divario più elevato, pari addirittura al +75,5% nel confronto con l’UE. Quindi, più l’impresa è piccola, maggiore è lo svantaggio rispetto all’Europa”.