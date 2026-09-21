Carburanti, l'Ue lancia l'allarme: "Rischio di carenze, situazione a Hormuz profondamente preoccupante"

La Commissione europea lancia l’allarme sul rischio di carenze di carburanti, mentre aumentano le tensioni in Medio Oriente e i prezzi del petrolio. “I prezzi del greggio e del carburante per aerei rimangono elevati e in aumento“, ha dichiarato il commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

Particolare preoccupazione riguarda la situazione nello Stretto di Hormuz, dove il commissario ha ribadito l’importanza della libertà di navigazione e del passaggio sicuro. “I mercati del carburante per aerei sono sotto pressione e stiamo ricominciando a vedere il rischio di carenze”, ha aggiunto. Tzitzikostas ha sottolineato che l’instabilità geopolitica incide sia sul settore energetico sia su quello dei trasporti, con conseguenze sulla vita quotidiana degli europei.