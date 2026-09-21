Bollette, Granelli a 'Energies and Sustainability Confartigianato High School': "Piccole imprese pagano anche per grandi, riequilibrare peso fisco"

Riequilibrare il carico fiscale e gli oneri generali di sistema nelle bollette elettriche che “oggi penalizzano le micro piccole imprese italiane costrette a pagare anche per i grandi energivori”. E’ la richiesta del presidente di Confartigianato Marco Granelli lanciata dalla 22ª edizione dell’annuale convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School‘, organizzata dalla Confederazione in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia, in programma dal 21 al 23 settembre a Domus de Maria (Cagliari). Confartigianato ha rilevato che le micro e piccole imprese in Italia pagano per l’elettricità 3,7 miliardi di euro in più rispetto alla media europea, con un peso del fisco in bolletta maggiore del 47,4% rispetto all’Ue. Il presidente Granelli pone l’attenzione sul fatto che oggi “meno consumi più paghi” e che il caro-energia frena la competitività delle piccole imprese che “non chiedono privilegi”, ma “regole chiare e condizioni eque per competere in Europa”.