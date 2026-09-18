Isybank alla scoperta di nuovi autori cinematografici under 35

Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, assieme a OffiCine-Ied, con la collaborazione di Mastercard, ha promosso il “Contest Cinematografico per Nuovi Autori” per offrire a giovani sceneggiatori e autori italiani emergenti un’opportunità concreta di formazione e di accesso al mondo del cinema.

L’iniziativa, presentata alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si rivolge ad aspiranti autori fino a 35 anni, che potranno presentare proprio progetto filmico scegliendo tra due categorie: lungometraggio e cortometraggio d’autore.La giuria è composta da Carolina Crescentini, Matteo Oscar Giuggioli, Edoardo Leo, Doriana Leondeff, Bruno Oliviero e Silvio Soldini. I finalisti saranno annunciati il 30 novembre in occasione di un evento che si svolgerà al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino durante il 44° Torino Film Festival, mentre i vincitori saranno proclamati a dicembre. Da gennaio 2027, gli autori prescelti accederanno a laboratori di alta formazione guidati dal regista Bruno Oliviero.

Per la sezione lungometraggi il percorso si svolgerà con la supervisione artistica del premio Oscar® Paolo Sorrentino e avrà come obiettivo la realizzazione di una sceneggiatura professionale da presentare alle case di produzione. Per la sezione cortometraggi, la supervisione artistica sarà affidata a Silvio Soldini, che ha ricevuto importanti riconoscimenti nella sua carriera. Il percorso porterà alla stesura della sceneggiatura e alla successiva produzione del corto da parte di OffiCine-IED.

“Isybank è la banca di riferimento per le nuove generazioni e questo si traduce in iniziative che possono sostenerne il talento, le aspirazioni e il percorso professionale, oltre che le scelte di finanza personale. – ha dichiarato Antonio Valitutti, amministratore delegato -. Isybank è parte della grande realtà aziendale di Intesa Sanpaolo, che è uno dei maggiori e più riconosciuti datori di lavoro in Italia, con cui condivide l’obiettivo di favorire la connessione tra la formazione e mondo del lavoro. In particolare, grazie a questo progetto innovativo stimoliamo nuove idee nello spettacolo e nel settore audiovisivo, un’industria importante per l’Italia che il Gruppo finanzia da tempo con titoli di grande successo fra le centinaia di produzioni sostenute.

”L’iniziativa – sottolinea la banca -estende ulteriormente l’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo a sostegno dell’industria cinematografica e audiovisiva. Dal 2009 Intesa Sanpaolo ha erogato circa 4 miliardi di euro alle imprese dell’audiovisivo, contribuendo alla realizzazione di oltre 750 opere tra film e serie televisive nazionali e internazionali, oltre a 214 produzioni tra spot pubblicitari, factual e format televisivi, per un totale di 964 contenuti audiovisivi.Isybank raccoglierà le candidature per la partecipazione al “Contest Cinematografico per Nuovi Autori” fino al 15 ottobre sul sito web.