Confimprese Italia: a Fiuggi torna il premio Orizzonti condivisi

Il 25 e 26 settembre, al Teatro Comunale di Fiuggi, torna il riconoscimento promosso da Confimprese Italia e dall’Associazione UGEF per celebrare personalità e realtà che costruiscono ogni giorno dialogo, cooperazione e cultura della pace. Costruire ponti dove esistono distanze, creare occasioni di incontro dove prevalgono le divisioni, trasformare il dialogo e la solidarietà in azioni concrete. È da questi valori che prende vita la seconda edizione del Premio “Orizzonti Condivisi – Ambasciatori di Pace”.

Il Premio nasce per dare voce e riconoscimento a personalità, istituzioni, enti e organizzazioni che, attraverso il proprio impegno professionale, sociale e civile, contribuiscono alla costruzione di una società fondata sul rispetto, sulla cooperazione e sulla comprensione reciproca.Al centro dell’iniziativa c’è un’idea di pace che va oltre la semplice assenza di conflitto. La pace viene intesa come una responsabilità collettiva, da coltivare ogni giorno attraverso l’inclusione, la tutela dei diritti, la solidarietà, l’educazione alla cittadinanza e il confronto tra culture, esperienze e comunità diverse.È in questa prospettiva che nasce il titolo di “Orizzonti Condivisi – Ambasciatori di Pace” perché attribuito a chi, nel proprio ambito di attività, ha saputo favorire il dialogo, creare occasioni di incontro e collaborazione e contribuire concretamente alla diffusione di una cultura del rispetto e della dignità della persona.

La seconda edizione avrà un significato particolarmente sentito e sarà dedicata alla memoria del Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente d’Onore di Confimprese Italia, recentemente scomparso. Un omaggio alla sua figura e, soprattutto, alla visione che ha accompagnato il suo impegno nel corso degli anni: la convinzione che la cultura rappresenti uno degli strumenti più importanti per favorire la crescita delle persone, il confronto e la costruzione di relazioni tra comunità e popoli. Ad individuare i destinatari del riconoscimento una giuria composta da esponenti provenienti dal mondo istituzionale, giornalistico, accademico, imprenditoriale e civile.Un riconoscimento a chi dimostra, attraverso il proprio percorso, che la pace si costruisce anche nei gesti quotidiani, nella capacità di ascoltare, collaborare e riconoscersi nelle differenze. La cerimonia di premiazione si terrà presso il Teatro Comunale di Fiuggi nelle giornate del 25 e 26 settembre 2026, alle ore 18.30.