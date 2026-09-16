Usa, la Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%: è la prima volta in 3 anni

La Federal Reserve (Fed) ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Si tratta della prima mossa significativa del nuovo presidente, Kevin Warsh, per contrastare la persistente inflazione. La decisione, che porta i tassi in un nuovo intervallo compreso tra il 3,75% e il 4%, ha ottenuto il sostegno unanime di tutti i 12 membri del Federal Open Market Committee. È stato il primo rialzo dei tassi da parte della Fed dal luglio 2023.

Il presidente della Fed Warsh: “L’inflazione è troppo alta”

La decisione giunge a meno di sette settimane dalle elezioni che determineranno gli equilibri di potere al Congresso, mentre gli investitori hanno già spinto i tassi a lungo termine verso i massimi degli ultimi vent’anni. “L’inflazione rimane elevata”, ha dichiarato il comitato della banca centrale, responsabile della politica sui tassi al termine della riunione. “L’odierna misura di politica monetaria favorirà un ritorno più tempestivo all’obiettivo del 2% fissato dal Comitato”. Stesse affermazioni anche da parte di Warsh, secondo cui “l’inflazione è troppo alta”.