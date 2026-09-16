Byd, Denza inaugura a Torino il primo showroom per il Nord-Ovest d’Italia: “Rafforza lo sviluppo della rete”

Denza, brand premium del Gruppo Byd, ha inaugurato stasera a Torino il suo primo showroom per il Nord-Ovest d’Italia. La nuova apertura del marchio interamente dedicato ai veicoli a nuova energia – sottolinea il brand – “rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di sviluppo del marchio sul mercato italiano ed europeo e conferma il crescente impegno di Byd nel segmento premium della mobilità elettrificata”.

Partner di Denza in questa nuova apertura è ForZa, realtà che opera dal 1993 come concessionaria ufficiale di brand automobilistici premium in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Situato in Corso Giuseppe Garibaldi 187 a Venaria Reale (Torino), il nuovo showroom Denza Torino porta nel cuore di uno dei territori simbolo dell’industria automobilistica italiana la visione del brand, “fondata sull’incontro tra design, tecnologia, prestazioni e un’esperienza premium di ultima generazione”. Con il nuovo punto vendita di Torino, Denza rafforza lo sviluppo della propria rete e “approda nel Nord-Ovest con un partner di lunga esperienza nel mercato locale”, evidenzia il brand. La serata inaugurale ha visto la partecipazione del top management del Gruppo Byd insieme a rappresentanti del mondo automotive, stakeholder e clienti, a un talk dedicato al presente e al futuro della mobilità premium.

In primo piano durante l’inaugurazione i modelli Denza, espressione della visione premium del brand. Fari puntati sulla Denza D9 e la Denza Z9GT, che “combina una silhouette shooting brake dal design fluido con tecnologie all’avanguardia, proponendosi come una soluzione premium per clienti orientati a comfort, prestazioni e innovazione“.

Disponibile sia in versione completamente elettrica sia Super Hybrid DM-i, la Z9GT – sottolinea Denza – “offre la possibilità di scegliere tra un’elevata autonomia a zero emissioni e la massima flessibilità nei lunghi viaggi, senza compromessi sulle performance”. Entrambe le versioni sono dotate dell’innovativo sistema Flash Charging del Gruppo Byd, con tecnologia fino a 1.500 kW di potenza, in grado di mantenere la promessa “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3”.

Altavilla: “L’Italia resta il piano B per il secondo stabilimento in Europa”

“Francia e Spagna sono nella short list per realizzare uno stabilimento di Byd in Europa. L’Italia resta il piano b per il secondo stabilimento di Byd in Europa“, ha detto Alfredo Altavilla, Special Advisor Byd per l’Europa, a margine all’inaugurazione dello showroom Denza Torino. “Francia e Spagna sono in vantaggio perché l’ammontare degli investimenti necessari per la riconversione degli stabilimenti è inferiore”, ha aggiunto. Presenti all’evento anche Alessandro Grosso, Country Manager Byd e Denza Italia, e Luca Di Tanno, Amministratore Delegato di ForZa.