Nautica: Monaco al centro del futuro dello yachting internazionale

Monaco è ancora una volta al centro della scena internazionale dello yachting, riunendo i principali protagonisti del settore, aziende e innovatori provenienti da tutto il mondo. Con 411 aziende e oltre 1.400 posti di lavoro a terra, il Principato si è affermato come un hub di riferimento per il settore dello yachting globale. Al centro di questo ecosistema c’è lo Yacht Club de Monaco, punto di riferimento per il dialogo, lo scambio e lo sviluppo della comunità internazionale dello yachting nel Mediterraneo. “A Monaco, protagonisti del settore, armatori e professionisti si incontrano durante tutto l’anno per lanciare nuove iniziative e contribuire a definire il futuro del comparto. Questa vicinanza favorisce il dialogo con le autorità e contribuisce ad accelerare i progetti”, afferma Bernard d’Alessandri, direttore e segretario generale dello YCM anche presidente del Cluster Yachting Monaco e della Yachting Employers’ Association.

Dopo il Ferretti Group Private Preview e il concerto degli OneRepublic, svoltosi il 5 settembre nel cuore della Marina dello YCM, sono in programma una serie di importanti appuntamenti: la sesta edizione dello Smart & Sustainable Marina Rendezvous (20-21 settembre); il 35° Monaco Yacht Show (23-26 settembre); il 31° Captains’ Forum (24 settembre); e il Winter Pop-Up del Cluster Yachting Monaco (8 ottobre).

La sesta edizione del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous riunisce manager del settore, investitori, architetti e produttori. Organizzato da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela, l’evento mette in contatto i professionisti che progettano, sviluppano e gestiscono le infrastrutture portuali con coloro che elaborano le soluzioni del futuro. Lo Yacht Club de Monaco sarà particolarmente animato in occasione del Monaco Yacht Show (MYS), quando ospiterà il suo annuale YCM Owners Lunch e il Captains’ Forum. Quest’ultimo, organizzato in collaborazione con Jutheau Husson, Oceanco, MB92 Group e ICON Yachts, sarà dedicato alle future fonti di energia per navi e yacht. In un momento in cui le soluzioni per la propulsione si stanno diversificando, il confronto riguarderà le tecnologie disponibili, l’esperienza in acqua e le soluzioni attualmente in fase di sviluppo. Tutto ruoterà attorno a una domanda chiave: quali soluzioni possono essere realisticamente adottate a bordo?

Questi eventi fanno parte dell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, promossa da diversi anni dallo YCM. Lanciato nel 2020 dallo YCM e da Credit Suisse (brand del gruppo UBS), il SEA Index offre agli armatori e ai professionisti del settore uno strumento pratico, certificato in modo indipendente da Lloyd’s Register, per valutare l’impatto ambientale degli yacht di lunghezza pari o superiore a 10 metri.

Nell’ambito della sua missione di servizio pubblico, lo YCM propone un ricco programma volto a rispondere alle esigenze di tutti gli operatori del settore dello yachting. È la forza trainante del Monaco Capital of Advanced Yachting Rendezvous (13-16 marzo 2027), che mira a promuovere le professioni del settore tra gli studenti attraverso la YCM Yachting Student Fair; favorire il dialogo tra le comunità dello yachting e scientifica, in collaborazione con l’Explorers Club di New York, durante il Day of Exploration; sostenere lo sviluppo economico del comparto attraverso il Business Symposium; e valorizzare gli armatori più impegnati con la cerimonia degli YCM Explorer Awards.

A completare il programma sarà la 14ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge (29 giugno-3 luglio 2027), un laboratorio di innovazione in cui università di tutto il mondo immaginano nuove forme di mobilità marittima e testano le proprie tecnologie in condizioni reali.