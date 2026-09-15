Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 15 settembre 2026

Ultima ora

Mps, Gros-Pietro: "Opas finora andata molto bene, proseguiamo su nostro binario"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

“Noi proseguiamo sul nostro binario, non sul loro binario, perché fino adesso” la nostra Opas “è andata molto bene, la nostra assemblea ha approvato con il 97% del capitale presente”, l’aumento di capitale al servizio dell’Offerta su Mps. Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, interpellato sull’Opas su Montepaschi lanciata a giugno da Ca’ de Sas, a margine alla presentazione dell’ ‘Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026. Le tre dimensioni del risparmio: tecnologia, consapevolezza e disciplina”, organizzata a Milano. “Noi naturalmente ricambiamo la fiducia dei nostri azionisti, proseguendo con la strada che abbiamo già intrapreso e vorrei sottolineare che è una strada molto importante per l’intero sistema bancario italiano e forse non solo italiano”, aggiunge Gros-Pietro.