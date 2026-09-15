Allianz Bank chiude il I semestre con 93,1 miliardi di masse gestite, raccolta da 4,87 miliardi

Nei primi sei mesi dell’anno Allianz Bank accoglie 125 nuovi professionisti e consolida il proprio percorso di crescita nel wealth management e nella consulenza patrimoniale con masse in gestione pari a 93,1 miliardi di euro e una raccolta netta di 4,876 miliardi. “I risultati del primo semestre confermano la validità di un modello di crescita fondato sulla qualità della consulenza, sulla solidità del brand Allianz e sulla capacità di accompagnare i clienti attraverso una pianificazione patrimoniale sempre più completa e integrata”, sottolinea l’amministratore delegato Paola Pietrafesa. Consulenza olistica, qualità della raccolta e crescita della rete continuano a guidare lo sviluppo di Allianz Bank Financial Advisors. Nel primo semestre del 2026 la banca rete del Gruppo Allianz in Italia, guidata dall’ad Paola Pietrafesa, ha consolidato il proprio percorso di crescita nel mercato del wealth management e del risparmio gestito, rafforzando ulteriormente la rete di professionisti sul territorio nazionale.

A conferma della forza attrattiva del proprio modello di business, Allianz Bank ha registrato un trend positivo nell’espansione della rete. Tra gennaio e giugno 2026 sono infatti entrati in Allianz Bank 125 nuovi professionisti, di cui 33 donne e 47 giovani consulenti under 40, ai quali si aggiungono un consulente finanziario di Agenzia e due consulenti diretti di sede. La crescita della rete si è riflessa anche nei risultati commerciali. Secondo i dati Assoreti, al 30 giugno 2026 le masse in gestione di Allianz Bank hanno raggiunto 93,1 miliardi di euro, mentre la raccolta netta totale si è attestata a 4,876 miliardi di euro. Il risultato si accompagna a una raccolta netta pro capite di 2,1 milioni di euro, che colloca la Banca al primo posto nella classifica per gruppi.



Particolarmente significativa anche la performance nel comparto a maggiore valore consulenziale. Nella raccolta netta qualificata (Risparmio Gestito e Vita) Allianz Bank ha raggiunto 3,916 miliardi di euro, con una raccolta netta pro capite di 1,7 milioni di euro, posizionandosi al primo posto sia nella classifica dei Gruppi sia in quella dei singoli istituti.“I risultati del primo semestre confermano la validità di un modello di crescita fondato sulla qualità della consulenza, sulla solidità del brand Allianz e sulla capacità di accompagnare i clienti attraverso una pianificazione patrimoniale sempre più completa e integrata. In un contesto caratterizzato da complessità e rapide trasformazioni, continuiamo a investire nell’evoluzione della nostra offerta, nell’innovazione e nelle competenze delle nostre persone per supportare famiglie, professionisti e imprenditori nella gestione del patrimonio e dei progetti di lungo termine”, evidenzia l’ad di Allianz Bank.Il dinamismo della Banca e l’impegno concreto nel favorire il ricambio generazionale evidenziano una crescita equilibrata della rete, con nuovi inserimenti distribuiti sull’intero territorio nazionale.

In particolare, l’area Nord Ovest, guidata da Giuseppe Ghisleni, ha registrato 28 nuovi inserimenti. Nell’area Milano e Ovest Lombardia, diretta da Silvio Migliori, i reclutamenti sono stati 13, mentre l’area Bassa Lombardia ed Emilia, guidata da Rossano Guerri, e l’area Triveneto, sotto la responsabilità di Elisa Collazuol, hanno accolto rispettivamente 11 e 10 nuovi professionisti. Nell’area Centro-Sud sono stati complessivamente realizzati 60 inserimenti, distribuiti tra le diverse geografie di competenza: 18 nuovi consulenti finanziari nell’area guidata da Alessandro Baldi (Romagna, Marche, Toscana e Umbria), 14 nell’area di Domenico Lella (Lazio e Abruzzo) e 28 nell’area Sud e Isole, sotto la guida di Francesco Camaiani. “La prima metà dell’anno ha confermato il valore del lavoro svolto quotidianamente dai nostri consulenti finanziari e la fiducia che clienti e professionisti continuano a riconoscere ad Allianz Bank. In uno scenario in continua evoluzione, la consulenza qualificata si conferma un elemento distintivo per accompagnare le famiglie e gli imprenditori nelle proprie scelte patrimoniali. La crescita della rete testimonia inoltre la capacità del nostro modello di attrarre professionisti di qualità, che trovano in Allianz Bank un contesto solido in cui sviluppare competenze e progettualità di lungo periodo. Continueremo a investire in formazione, specializzazione e innovazione per sostenere una crescita equilibrata e duratura”, aggiunge Mario Ruta, vicedirettore Generale e responsabile della Direzione Commerciale di Allianz Bank.