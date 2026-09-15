Al via Roma Bar Show 2026, Lollobrigida: "Fiera che genera valore economico"

Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste interviene a margine della visita tra gli espositori del Roma Bar Show 2026: “Roma Bar Show dimostra di essere una fiera che genera un valore economico che premia gli imprenditori e i produttori italiani”. Roma Bar Show 2026 ha aperto oggi le porte della sua sesta edizione alla Nuvola dell’Eur.

A dare il via alla manifestazione sono stati il Presidente di ICE – Agenzia, Matteo Zoppas, Antonio Cellie, Presidente di Fiere di Parma; Riccardo Caravita, vice-Presidente Roma Bar Show; Andrea Fofi, Amministratore Delegato Roma Bar Show insieme ad alcune tra le principali rappresentanze istituzionali della Capitale e del territorio. A intervenire per sottolineare il valore di un appuntamento che porta a Roma aziende, professionisti, buyer e protagonisti internazionali della bar industry. Confermando la vocazione sempre più internazionale della manifestazione e il ruolo della Capitale come punto di incontro tra ospitalità, impresa e nuove opportunità di business.