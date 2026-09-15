Ai, Gros-Pietro (Intesa Sp): “Tecnologie da usare ma serve attenzione”

“Bisogna essere allineati con ciò che viene prodotto e se poi ci dicono che ciò che viene prodotto può comportare rischi è bene che questi rischi vengano esaminati, quindi noi siamo molto attenti a quello che accade. Naturalmente non possiamo fare a meno di adoperare queste nuove tecnologie, ma è importante essere molto attenti a quello che accade”. Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, alla presentazione dell’ ‘Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026. Le tre dimensioni del risparmio: tecnologia, consapevolezza e disciplina”, organizzata da Ca’ de Sass a Milano, interpellato sull’allarme rischi derivanti dall’intelligenza artificiale.