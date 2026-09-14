Intesa Sp: per ‘Obey. Power to the peaceful’ 150mila visitatori a Gallerie Italia Napoli

Si è conclusa domenica 13 settembre alle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, ‘Obey. Power to the Peaceful’, la mostra dedicata a Shepard Fairey, tra i protagonisti più influenti della scena urbana contemporanea, realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con Wunderkammern Gallery, a cura di Giuseppe Pizzuto.

Dal 6 maggio a oggi, oltre 150.000 visitatori hanno varcato le porte delle Gallerie d’Italia – Napoli in occasione del periodo di apertura della mostra: un dato che restituisce la forte attenzione suscitata dal progetto e dal linguaggio di un artista capace di portare i temi della pace, della giustizia sociale e della responsabilità collettiva al centro del confronto con il pubblico. Il dato rappresenta non soltanto il successo della mostra, ma anche un importante risultato per le Gallerie d’Italia – Napoli e per la loro capacità di portare nuovo pubblico a conoscere il museo, le sue collezioni e la sua proposta culturale.

Il percorso di visita ha infatti consentito di accostare alla mostra temporanea anche le collezioni permanenti delle Gallerie d’Italia – Napoli, che comprendono il patrimonio storico-artistico di Intesa Sanpaolo e gli itinerari dedicati alla pittura napoletana, alle ceramiche attiche e magnogreche e all’arte del Novecento e contemporanea, con il percorso “Vitalità del Tempo”. L’esposizione ‘Obey. Power to the Peaceful’ ha riunito oltre 150 opere, tra pezzi iconici, lavori unici e in tiratura limitata, rarità d’archivio e 15 opere inedite, costruendo un percorso attraverso quattro grandi nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace, Giustizia Sociale. Un’ampia selezione che ha permesso di ripercorrere la ricerca di Fairey e il suo particolare linguaggio visivo, nato dalla cultura skate e dalla grafica underground e sviluppatosi attraverso una rielaborazione dei codici della propaganda e della comunicazione di massa.

A Napoli la mostra ha assunto una dimensione che ha superato i confini delle sale delle Gallerie d’Italia, sviluppandosi anche nello spazio pubblico e creando occasioni di incontro tra l’artista, le istituzioni e le comunità cittadine. Un momento particolarmente significativo è stato il conferimento della Medaglia della Città a Shepard Fairey da parte del Comune di Napoli, il 3 settembre scorso. Il riconoscimento ha sottolineato il legame costruito dall’artista con Napoli attraverso un percorso che, partendo dalla mostra, ha coinvolto diversi luoghi della città e ha portato nello spazio pubblico i temi della pace, dell’impegno civile e della partecipazione.I n occasione del conferimento, le Gallerie d’Italia hanno prorogato eccezionalmente la mostra di sette giorni, fino al 13 settembre, consentendo a un pubblico ancora più ampio di visitare l’esposizione.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “La proroga di una settimana della mostra di Obey è stata accolta con grande partecipazione da Napoli. Siamo contenti di essere riusciti ad ospitare così tanti visitatori. L’insieme delle collezioni permanenti, delle mostre temporanee e delle attività culturali rende le Gallerie d’Italia di Via Toledo un museo contemporaneo, aperto e dinamico. E da domani saremo al lavoro per allestire i dipinti bellissimi di Angelica Kauffmann ed Élisabeth Vigée Le Brun”. La conclusione di ‘Obey. Power to the Peaceful’ coincide con l’avvio di una nuova stagione espositiva, che vede il museo come luogo di incontro tra le proprie collezioni, i grandi protagonisti dell’arte e i temi del presente.