Ex Ilva, proclamato sciopero di 24 ore dei lavoratori dell’indotto: blocchi stradali

Sciopero di 24 ore per i lavoratori dell’indotto dell’Ex Ilva. È quanto annunciano i sindacati “a seguito dell’assemblea tenutasi oggi dalle segreterie di Fim Fiom Uilm Usb, congiuntamente alle altre categorie, davanti alla portineria appalto dello stabilimento Ex Ilva di Taranto”. Le sigle “proclamano le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell’appalto a partire alle ore 9.00 di oggi sino alle 7.00 di domani”. E avvisano: “Sia chiaro, non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti lavoratori”.

Il corteo dei lavoratori è partito stamattina intorno alle 8. I manifestanti hanno bloccato la strada provinciale per Statte. È stato anche annunciato un blocco stradale sulla statale verso Bari.

La decisione dopo che venerdì i giudici della Corte d’Appello di Milano hanno confermato lo stop dell’area a caldo entro il 28 ottobre. Domani è previsto un nuovo incontro con il governo a Palazzo Chigi.

Cgil Taranto: “Decreto corte Milano ha colmato vuoto politica”

“Abbiamo chiesto al governo di sederci a un tavolo, lo abbiamo fatto, ma non c’è stata risposta sui lavoratori. Ancora non è arrivata la convocazione per domani a palazzo Chigi. La chiusura dell’area a caldo è responsabilità di tutti i governi: il decreto della corte di appello di Milano ha colmato un vuoto della politica”. Così Francesco Brigati, segretario generale Fiom Cgil di Taranto, parlando al presidio dei lavoratori.