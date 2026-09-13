Intesa Sanpaolo a ‘Tennis & Friends’: “Contributo a cultura prevenzione”

“Intesa Sanpaolo conferma il suo sostegno come Main Partner a ‘Tennis & Friends’, manifestazione giunta alla sua sesta edizione torinese che unisce sport, spettacolo e solidarietà per contribuire alla cultura della prevenzione e della promozione della salute, oltre a essere la charity ufficiale delle Nitto Atp Finals”. Lo si legge in un comunicato.

“Il supporto a questo evento – si legge ancora -, in programma dall’11 al 13 settembre al Parco del Valentino, rientra nel più ampio sostegno del Gruppo a favore del mondo dello sport e costituisce l’occasione per manifestare, ancora una volta, la prossimità di Intesa Sanpaolo nei confronti dei singoli territori in cui opera e la vicinanza alle comunità. La promozione e la diffusione dei valori sportivi, oltre che di un corretto stile di vita, la sana competitività, il rispetto delle regole, la dinamicità, il fair play, il superamento dei propri limiti, sono elementi che caratterizzano questa manifestazione e allo stesso tempo principi fondanti della società civile condivisi dalla migliore cultura d’impresa. Sin dalla sua nascita il Gruppo è al fianco dello sport di alto livello e delle eccellenze sportive italiane. In partnership con il Coni ha sostenuto molte importanti manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Il supporto di Intesa Sanpaolo a Tennis & Friends si inserisce inoltre nel percorso di sostegno al tennis intrapreso dalla Banca nel 2021 con le Nitto ATP Finals, il Trofeo della Mole 2.0, storico torneo di tennis in carrozzina ed evento internazionale di eccellenza, il circuito giovanile 2026 Junior Next Gen e le passate edizioni delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals. Dal 2016 il Gruppo è Main Partner del Concorso ippico internazionale (Csio) di Roma ‘Piazza di Siena’ e in, ambito calcistico, dal 2020 è sponsor e Banking Partner dell’Atalanta, Main Sponsor di tutte le squadre del settore giovanile della squadra bergamasca, oltre che Main Sponsor del Monza Calcio e Sponsor dell’Alcione Milano 1952. Inoltre, Intesa Sanpaolo è al fianco di diverse importanti squadre di basket italiane – Olimpia Milano, Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese”.