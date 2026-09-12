Intesa Sp: il Premio Cortonantiquaria Arte a Gallerie d’Italia

Il Premio Cortonantiquaria Arte 2026 viene conferito a Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo, per il loro impegno nella valorizzazione dell’arte e della cultura e per la capacità di costruire nel tempo un rapporto concreto con i territori e le loro comunità. Il riconoscimento sarà ritirato sabato sera a Cortona in Piazza Signorelli da Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo. Lo comunica Intesa Sp in una nota.

“Il premio, nell’ambito della 62ª edizione della più antica manifestazione italiana dedicata all’antiquariato, assume un significato particolare alla luce del legame ormai consolidato tra le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e Cortona. Dal 2018 Intesa Sanpaolo è Main Partner di Cortona On The Move, il Festival internazionale di fotografia che dal 2011 ha fatto della città uno dei punti di riferimento della fotografia contemporanea in Italia e sulla scena internazionale. In questi anni la collaborazione ha accompagnato la crescita del Festival attraverso la realizzazione di progetti espositivi con importanti fotografi italiani e internazionali e la valorizzazione di immagini provenienti dalle mostre delle Gallerie d’Italia di Torino e dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo”, prosegue la nota.

La collaborazione si rinnova anche nel 2026, in occasione della sedicesima edizione del Festival, dedicata al tema Beautiful Country, con Intesa Sanpaolo Main Partner. Tra i progetti di quest’anno, Peninsula, realizzato in partnership con Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia e Fondazione CR Firenze: una committenza fotografica affidata a dieci artiste e artisti, chiamati a confrontarsi con i territori fisici e simbolici del paesaggio contemporaneo italiano. Il progetto è ospitato alla Fortezza del Girifalco, uno dei luoghi identitari di Cortona e una delle sedi storiche del Festival. Proprio alla valorizzazione della Fortezza Intesa Sanpaolo ha contribuito attraverso Art Bonus, sostenendo nel 2024 e nel 2025 interventi di restauro, manutenzione e protezione di alcuni spazi del complesso.

Il rapporto con Cortona – sottolinea Intesa Sp -si inserisce nella più ampia attenzione che Intesa Sanpaolo dedica alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio nei territori. In Toscana questo impegno si esprime, da un lato, attraverso il patrimonio artistico e culturale della Banca, che comprende la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, dall’altro attraverso un articolato sistema di collaborazioni con le principali istituzioni culturali della regione. A Firenze, Intesa Sanpaolo è sostenitore della Fondazione Palazzo Strozzi e affianca la Fondazione attraverso diverse forme di collaborazione, tra cui partnership delle principali mostre e interventi in Art Bonus. Nel 2026 la Banca è stata Main Partner della mostra Rothko a Firenze, che ha registrato 301.730 visitatori, diventando l’esposizione più visitata nella storia di Palazzo Strozzi. Prosegue inoltre la collaborazione con Fondazione CR Firenze e Villa Bardini, avviata nel 2023, per la produzione di mostre fotografiche.

A Pistoia, nell’ambito di un accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Intesa Sanpaolo sostiene ogni anno una mostra artistica e il festival I Dialoghi di Pistoia, oltre a contribuire attraverso l’Art Bonus al progetto di restauro e riqualificazione del Teatro Alessandro Manzoni. Pistoia Musei, ente strumentale della Fondazione, valorizza dal 2019 nelle proprie sedi 520 opere delle collezioni dell’ex Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, oggi appartenenti a Intesa Sanpaolo, affidate in comodato. A queste attività si affiancano ulteriori partnership e sostegni a importanti realtà culturali toscane, tra cui la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra da Camera Fiorentina, la Fondazione Biblioteche della Città di Firenze e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, insieme a iniziative dedicate alla formazione, ai giovani e all’inclusione. Un impegno che testimonia la volontà di Intesa Sanpaolo di essere parte attiva dei territori nei quali opera, mettendo a disposizione risorse e competenze e contribuendo alla tutela del patrimonio e alla produzione culturale contemporanea.