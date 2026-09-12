Carburanti, nuovi prezzi record per benzina e diesel

Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con benzina e diesel che salgono ancora. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna – sabato 12 settembre 2026 – il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,100 euro/l per la benzina e 2,208 euro/l per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,192 euro/l per la benzina e 2,285 euro/l per il gasolio.

Codacons: “In autostrada benzina supera record storico marzo 2022”

“Il prezzo medio della benzina supera in autostrada il record storico italiano, e raggiunge un nuovo primato negativo”. Lo sottolinea il Codacons, che ricorda come la verde non sia mai costata tanto in Italia.

In base ai dati forniti oggi dal Mimit, il prezzo medio della benzina raggiunge i 2,1 euro al litro sulla rete ordinaria ma vola a 2,192 euro al litro in autostrada raggiungendo il livello più alto mai toccato nel nostro Paese – spiega il Codacons – È stato cosi superato record storico italiano di 2,184 euro al litro toccato il 14 marzo 2022, con la verde che, dopo il gasolio, registra un nuovo primato negativo.

“Dati destinati a peggiorare ulteriormente, considerato che col petrolio oltre i 100 dollari al barile i listini alla pompa subiranno nuovi sostanziosi rialzi. Per questo la misura del taglio delle accise solo sul gasolio e per soli 17 centesimi di euro non è più sufficiente: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sul potere d’acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie, e che va affrontata con provvedimenti straordinari – prosegue il Codacons -. Il governo deve assolutamente non solo potenziare lo sconto sul gasolio, ma estendere il taglio delle accise anche alla benzina, allo scopo di ridare fiato ai cittadini stremati dal caro-carburanti”.

Unc: “Va sempre peggio, in un giorno pieno in autostrada +65 cent”

“Va sempre peggio. Non si interrompe l’escalation dei prezzi dei carburanti che continuano a salire ad un ritmo infernale. In un solo giorno un pieno da 50 litri in autostrada costa 65 cent in più per la benzina e 50 cent per il gasolio. Nella rete stradale si paga 45 in più sia per la benzina che per il gasolio”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In 3 giorni, dall’8 settembre ad oggi, in autostrada un rifornimento di gasolio ha fatto un balzo di 1 euro e 40 cent, la benzina un volo di 1 euro e 65 cent. Per la rete stradale il gasolio decolla di 1,20 cent, la benzina di 1,40 cent”, prosegue Dona.

“O il Governo si decide finalmente a intervenire per bloccare questa deriva, con provvedimenti strutturali, oppure i soldi stanziati andranno a finire in un pozzo senza fondo. E’ chiaro che la via maestra sarebbe bloccare queste speculazioni nei mercati internazionali, ma anche nel mercato domestico si può e si deve fare qualcosa, come chiediamo, inascoltati, da anni”, conclude Dona.

Unc ritiene necessario proibire alle compagnie petrolifere di consigliare il prezzo ai distributori consentendo per questa via un allineamento del prezzo e una riduzione della concorrenza; modificare degli articoli 501 e 501 bis del Codice Penale per poter combattere le speculazioni, visto che fino ad oggi le Procure della Repubblica non hanno potuto fare nulla, nemmeno quando Cingolani parlò di colossale truffa e, grazie al nostro esposto, fu sentito dalla Procura di Roma come persona informata dei fatti.

Rafforzare la definizione di abuso di posizione dominante e di intesa restrittiva della concorrenza visto che l’Antitrust ha archiviato ben 5 nostri esposti perché non risultavano elementi di diritto “sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o degli articoli 101 e 102 del TFUE”.

Suggerisce la definizione di prezzo anomalo e modifica del Codice del Consumo rispetto alle fattispecie di pratica commerciale scorretta, pene severe per chi viola l’articolo 15 comma 5 del Codice del Consumo che prevede per i distributori di carburanti l’obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati dei carburanti e di bloccare la riforma del settore in cantiere che dà un giro di vite all’apertura di nuovi distributori.

Adusbef: “Nonostante sconto in Italia tasse più alte della media Ue”

“Bulgaria, Repubblica Ceca e Finlandia sono i Paesi europei che, da quando è scoppiata la guerra in Iran, hanno registrato l’incremento maggiore del prezzo del gasolio. Nella classifica relativa all’escalation dei carburanti, l’Italia si piazza meglio della media europea ma, nonostante il taglio delle accise, i nostri connazionali continuano a pagare su benzina e gasolio una tassazione superiore alla media Ue”. I dati arrivano da Adusbef, che ha realizzato uno studio mettendo a confronto i listini alla pompa dei carburanti in Europa.

Per quanto riguarda il diesel , sulla base dei dati ufficiali forniti dalla Commissione Europea, emerge che rispetto alla settimana del 23 febbraio 2026, quella cioè antecedente l’inizio del conflitto in Medio Oriente, il Paese dove il gasolio è aumentato di più è la Bulgaria, dove i prezzi alla pompa, rispetto alla settimana del 7 settembre, sono saliti di quasi il 48%, seguita da Repubblica Ceca (+43,7%) e Finlandia (+42,6%). L’unico Stato che registra un prezzo invariato è Malta, che però gode di un regime di listini dei carburanti amministrati, mentre le performance migliori si registrano in Irlanda, con il prezzo del diesel salito solo del +12,5%, +21% in Romania e Svezia – analizza Adusbef. Il prezzo più alto è quello praticato in Finlandia, in media 2,477 euro al litro, seguita da Paesi Bassi con 2,442 euro/litro e Danimarca con 2,434 euro/litro. Il più basso a Malta (1,210 euro/litro) e in Spagna (1,785 euro/litro) In Italia, e grazie al taglio delle accise da 17 centesimi, il prezzo del gasolio è cresciuto del +26% rispetto al periodo pre-guerra, pari ad un aggravio da +44 centesimi di euro al litro nel periodo considerato: in assenza di tale sconto il rincaro sarebbe stato del +35,8%. Un dato migliore rispetto alla media europea, considerato che in base ai numeri forniti dalla Commissione l’aumento del gasolio alla pompa in Ue è stato del +30%, con il prezzo medio del diesel salito in media di +55 centesimi di euro rispetto al periodo pre-conflitto.

, sulla base dei dati ufficiali forniti dalla Commissione Europea, emerge che rispetto alla settimana del 23 febbraio 2026, quella cioè antecedente l’inizio del conflitto in Medio Oriente, il Paese dove il gasolio è aumentato di più è la Bulgaria, dove i prezzi alla pompa, rispetto alla settimana del 7 settembre, sono saliti di quasi il 48%, seguita da Repubblica Ceca (+43,7%) e Finlandia (+42,6%). L’unico Stato che registra un prezzo invariato è Malta, che però gode di un regime di listini dei carburanti amministrati, mentre le performance migliori si registrano in Irlanda, con il prezzo del diesel salito solo del +12,5%, +21% in Romania e Svezia – analizza Adusbef. Il prezzo più alto è quello praticato in Finlandia, in media 2,477 euro al litro, seguita da Paesi Bassi con 2,442 euro/litro e Danimarca con 2,434 euro/litro. Il più basso a Malta (1,210 euro/litro) e in Spagna (1,785 euro/litro) In Italia, e grazie al taglio delle accise da 17 centesimi, il prezzo del gasolio è cresciuto del +26% rispetto al periodo pre-guerra, pari ad un aggravio da +44 centesimi di euro al litro nel periodo considerato: in assenza di tale sconto il rincaro sarebbe stato del +35,8%. Un dato migliore rispetto alla media europea, considerato che in base ai numeri forniti dalla Commissione l’aumento del gasolio alla pompa in Ue è stato del +30%, con il prezzo medio del diesel salito in media di +55 centesimi di euro rispetto al periodo pre-conflitto. Per la benzina, i Paesi che hanno registrato i rincari più pesanti sono Danimarca e Finlandia, dove un litro di verde costa quasi il 36% in più rispetto a fine febbraio. Sul lato opposto della classifica Irlanda (+6,7%), Svezia (+10,8%), Ungheria (+12,5%), evidenzia Adusbef. Il prezzo più alto è praticato in Danimarca con una media di 2,631 euro al litro, seguita da Paesi Bassi (2,465 euro/litro) e Germania (2,331 euro/litro). A Malta bastano 1,340 euro per un litro di verde, meno di 1,6 euro in Bulgaria e Svezia. In Italia la verde è aumentata del +23% dall’inizio della guerra (+38 centesimi di euro al litro nel periodo considerato), un dato peggiore rispetto alla media europea, pari al +21% (+35,5 cent al litro in media).

Le differenze tra i Paesi europei

Le vere differenze tra i vari Paesi europei – sottolinea Adusbef – si notano tuttavia analizzando la tassazione che pesa su carburanti: qui l’Italia, e nonostante lo sconto sulle accise del gasolio, si piazza nettamente peggio rispetto la media Ue. In media in Europa le tasse sul gasolio pesano attualmente per il 39,7% sul prezzo finale pagato alla pompa dagli automobilisti: il Paese più virtuoso è la Svezia, dove oggi le tasse sul diesel incidono solo per il 25,8%, seguita da Spagna (27,3%) e Cipro (33,9%). La tassazione più alta a Malta (54,3%), seguita da Belgio (44%) e da Francia, Danimarca, Lituania, Germania, e Italia, tutti Paesi attorno al 43%.

Per la benzina invece le tasse pesano in media in Ue per il 47,6% su ogni litro di verde, con Malta che guida la classifica col 56,3%, seguita dalla Grecia (53,5%). L’Italia si piazza al 6° posto con una media di tassazione sulla benzina pari al 51,1%. In Svezia si paga solo il 29% di tasse sulla verde.

“I numeri dimostrano come, al di là dell’andamento del prezzo industriale dei carburanti, sia il livello di tassazione a determinare enormi differenze in Europa – afferma il presidente Adusbef, Antonio Tanza – Gli automobilisti italiani da sempre sono penalizzati sul fronte della pressione fiscale che vige su benzina e gasolio, e pagano a titolo di Iva e accise di più rispetto alla media Ue. La continua proroga del taglio delle accise non può essere la soluzione all’emergenza in atto, e il governo deve seriamente lavorare per giungere finalmente ad una riduzione strutturale della tassazione sui carburanti”.