iPhone 18, la presentazione del nuovo ceo Apple John Ternus

Apple presenta la sua ultima generazione di iPhone, che secondo le aspettative dovrebbe includere una versione pieghevole, in occasione di un evento guidato dal nuovo ceo John Ternus, subentrato a Tim Cook il 1° settembre. Ternus è salito brevemente sul palco dello Steve Jobs Theater, dando il via all’evento tra fragorosi applausi. In un videomessaggio, ha elogiato la “costante ricerca dell’eccellenza” di Apple.

I nuovi iPhone

“L’iPhone 18 Pro e l’18 Pro Max”, ha affermato Ternus, “presentano miglioramenti a livello di batteria, fotocamera e prestazioni“. Con i nuovi telefoni, Apple punta sulle nuove funzionalità di intelligenza artificiale di Siri, ponendo l’accento sulla privacy e sulla sicurezza per distinguersi dai concorrenti che sono più avanti nell’integrazione dell’IA. Molti dei principali concorrenti di Apple, come Samsung, Motorola e Google, hanno già lanciato smartphone pieghevoli. Ma Apple non è tipo da affrettarsi nell’adozione di nuove tecnologie. “Il lancio dei dispositivi pieghevoli segue alla lettera la strategia di Apple: attendere che il prodotto risolva i propri problemi e che il mercato ne dimostri la fattibilità, per poi entrare e plasmare la categoria”, ha affermato l’analista di Forrester Dipanjan Chatterjee. “La differenza è che i dispositivi pieghevoli rappresentano ancora una quota minuscola del mercato degli smartphone. La prova dell’ambizione di Apple sarà la sua capacità di trasformare quella nicchia in un nuovo segmento significativo”.

Le novità dell’iPhone 18

Rispetto alle generazioni precedenti, l’iPhone 18 costerà probabilmente di più, in parte a causa di una carenza globale di chip di memoria. Il prezzo dell’iPhone 17 varia da 799 a 1.999 dollari a seconda del modello. All’inizio di quest’anno, Apple ha presentato i progressi compiuti nel campo dell’intelligenza artificiale, compresi gli aggiornamenti al suo assistente Siri, sottolineando l’attenzione alla privacy e all’uso quotidiano mentre l’azienda cerca di recuperare terreno rispetto ai rivali nel campo dell’IA. Il discorso di apertura di Ternus presso la sede del colosso tecnologico a Cupertino, in California, darà il tono alla sua visione del futuro di Apple, ha affermato Chatterjee. “John Ternus eredita quello che è forse il colosso della tecnologia di consumo di maggior successo dei tempi moderni. Questo rappresenta per lui sia una benedizione che un fardello. L’esecuzione impeccabile, la portata e la monetizzazione di Tim Cook hanno fissato standard elevati, e Ternus deve portare avanti questa serie di successi”, ha affermato Chatterjee. “Ma deve mantenere questo slancio posizionando al contempo Apple in modo da rivoluzionarsi nel prossimo futuro, quando l’iPhone, o qualsiasi smartphone del resto, cesserà di essere il principale canale di accesso del consumatore al mondo”. La linea di iPhone 17 dello scorso anno, che includeva un nuovo modello ultrasottile, ha registrato ottime vendite. Quella generazione ha visto l’introduzione di un nuovo modello snellito che ha adottato il nome “Air”, già utilizzato da Apple per i suoi iPad e computer Mac più eleganti.