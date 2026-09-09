Fisco, Bombardieri: "Flat tax per i giovani? Bisogna parlare in generale di manovra"

“Flat tax per giovani in manovra? Io vorrei che di manovra si parlasse complessivamente. Non so se le proposte del ministro sono le proposte che fa il suo partito, le proposte che fa il Governo, quindi penso che prima di dare un giudizio per quello che ci riguarda sarà necessario capire come la manovra sarà articolata, quante risorse sono disponibili, come queste risorse sono e saranno divise. È chiaro che se si tratta di abbattere l’IRPEF per i giovani, noi siamo d’accordo. C’è, però, da mettere in considerazione un percorso che riguarda tutti i salari.”. Così il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, parlando della proposta di Giorgetti di una flat tax per i giovani a margine della festa di AVS ‘Terra!’ a Roma. “Noi abbiamo fatto una richiesta in continuità con questi anni, che è quella della riduzione della tassazione sugli aumenti contrattuali”, sottolinea il segretario, che ribadisce che “l’idea di abbassare l’IRPEF è sempre una buona idea, soprattutto se va per i giovani”. “Però, vorremmo che in qualche modo si parlasse anche di lavoro stabile”, afferma, “perché continuiamo a parlare di numeri, ma continua a diminuire la qualità del lavoro, quindi il dramma è che in questo paese di lavoro si parla a spizzichi e bocconi, soltanto trattando alcuni pezzi”. “Il ragionamento sul lavoro andrebbe fatto in modo più complesso”, che tenga in considerazione “la situazione dei giovani che vanno via, dei giovani che guadagnano poco, dei giovani che sono precari”.