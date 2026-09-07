Sciopero treni 8 settembre 2026, orari e fasce garantite

Dalle ore 21:18 di oggi, lunedì 7, alle ore 21 dell’8 settembre uno sciopero nazionale è stato proclamato da alcune sigle sindacali del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, ad eccezione del personale mobile di Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano. I Treni possono subire cancellazioni o variazioni, si legge sul sito di Trenitalia, che precisa che i Treni della lunga percorrenza sono garantiti in caso di sciopero. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L’ultimo sciopero riguardante il settore dei trasporti risale allo scorso 23 luglio 2026.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i Treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i Treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sciopero Trenord, tutte le info

Sul proprio sito ufficiale, Trenord ha pubblicato una nota con le informazioni principali per i propri utenti.

“Si avvisano i Signori Clienti che i sindacati CUB TRASPORTI e SGB hanno indetto uno sciopero Nazionale dalle ore 21:18 del 7 settembre fino alle ore 21:00 dell’8 settembre 2026 che potrà generare ripercussioni anche ai servizi Regionali, Suburbani, Aeroportuale e Lunga Percorrenza di Trenord. Si specifica che lunedì 7 settembre viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:18 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:18. Si precisa inoltre che martedì 8 settembre viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18 e arrivo a destinazione entro le ore 21.



In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti:

Autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti

aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate

intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.



aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento

aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App. Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor”.

SCIOPERO



🔵 Dalle ore 21:18 di LUNEDÌ 7 Settembre

alle ore 21:00 di MARTEDÌ 8 Settembre



I sindacati CUB TRASPORTI e SGB hanno indetto uno sciopero che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e alla Lunga Percorrenza di Trenord.… — Trenord (@OfficialTrenord) September 7, 2026

Domani dalle 9 sciopero personale mobile Trenitalia del Trentino Alto Adige

Le segreterie provinciali del Trentino Alto Adige di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Fast Confsal, e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della direzione regionale di Trenitalia Trentino Alto Adige di Trenitalia dalle 9 alle 17 di domani. Lo comunica Trenitalia sottolineando che lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, possibili cancellazioni o variazioni. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.