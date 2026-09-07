Rocca e H.Moser &CIE., aperta la prima boutique a Milano

Rocca e H.Moser &CIE. aprono insieme la prima boutique del marchio svizzero a Milano, all’ interno della Galleria di via Montenapoleone al civico 10. L’evento di inaugurazione della boutique si è tenuto alla presenza del pilota francese di F1 della scuderia BWT Alpine Pierre Gasly che ha tagliato il nastro con Giorgio Damiani vicepresidente del Gruppo Damiani ( di cui Rocca fa parte) e di Bertrand Meylan , owner di H.Moser & Cie.



Questa apertura rappresenta una nuova tappa nella collaborazione tra Rocca – proprietà del Gruppo Damiani e unica catena italiana di gioielleria e orologeria di alta gamma – e H. Moser & Cie. – marchio svizzero di altissima orologeria – dopo l’apertura, un anno fa, del punto vendita Moser di Seul, i cui eccellenti risultati hanno consolidato la strategia comune delle due realtà. Forte di una presenza storica e capillare sul mercato, Rocca condivide con la Maison svizzera la stessa ricerca della qualità, del servizio e dell’eccellenza. Edouard Meylan, Ceo di H.Moser & Cie dichiara : “L’Italia occupa un posto speciale nel mondo dell’Alta Orologeria. I collezionisti italiani possiedono una cultura del bello , una curiosità e una sensibilità che risuonano con la nostra filosofa. Questa boutique è molto più di un nuovo punto vendita : testimonia la nostra volontà di rafforzare in modo duraturo la nostra presenza su questo mercato strategico, al fianco di un partner di fiducia come Rocca.” Due maison legate da storia e autenticità.



Anche Giorgio Damiani, Vicepresidente del Gruppo Damiani esprime viva soddisfazione per questo concept: “Siamo orgogliosi di inaugurare insieme a H.Moser &Cie la prima boutique del marchio in Italia e qui a Milano, consolidando una collaborazione che dopo il successo a Seul , guarda a nuove opportunità di crescita. Milano è la capitale internazionale del lusso quindi una cornice ideale per un marchio dall’identità autentica e distintiva. Inoltre questa apertura si inserisce nel percorso di crescita solita di Rocca che procede con aperture in Italia e all’estero , rinnovamento di boutique esistenti e nuove acquisizioni in pipeline”.



Il Gruppo Damiani , da Valenza nel mondo, non arresta la sua corsa. E intanto a Milano da Rocca H.Moser&Cie. si possono scoprire collezioni iconiche di H.Moser&Cie , anche un nuovo Streamliner Tourbillon in ceramica, prodotto in soli 100 esemplari che rafforza il legame con Alpine F1.