Poste Italiane aumenta offerta su Tim con 30 cent. cash a 1,97 euro per azione. Rinuncia a soglia del 66,67%

Poste Italiane ha deciso di alzare il corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (Opas) sulle azioni ordinarie di Tim. Ha aggiunto una nuova componente in denaro e rinunciando, allo stesso tempo, alla condizione relativa al raggiungimento della soglia del 66,67% dei diritti di voto. Poste ha rilanciato con 0,30 euro cash a 1,97 euro per azione. L’annuncio è arrivato in serata, a pochi giorni dalla conclusione dell’attuale periodo di adesione previsto per l’11 settembre 2026.

“Pertanto – comunica una nota di Poste – al perfezionamento dell’offerta, per ciascuna azione Tim portata in adesione, il corrispettivo sarà incrementato della componente aggiuntiva in denaro e sarà complessivamente costituito da: 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione; e la componente in denaro già prevista dal documento di offerta, pari a 1,67 euro, incrementata della componente aggiuntiva in denaro pari a 0,30, e quindi pari a complessivi 1,97 euro per azione (unitamente alla componente in azioni, il Corrispettivo Unitario Incrementato)”. Anche il Ceo di Tim Pietro Labriola e alcuni membri del management hanno comunicato la propria adesione all’offerta.

Intanto le adesioni all’Opas hanno continuato a salire. Nella giornata di oggi, 7 settembre 2026, sono state consegnate in adesione altre 11.638.165 azioni Tim, portando il totale a 105.090.736 azioni, pari al 6,1588% degli strumenti oggetto dell’offerta.