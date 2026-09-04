Volkswagen tagli altri 50mila posti di lavoro

Il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all’unanimità il piano di rilancio presentato dal management del gruppo. Prevede anche un’ulteriore riduzione dell’organico di circa 50mila posti di lavoro a livello mondiale, nell’ambito degli interventi necessari per rafforzare la competitività del gruppo. Come riporta Der Spiegel, la decisione, comunicata al termine della riunione del consiglio di sorveglianza, crea secondo Volkswagen i presupposti per rendere il gruppo e i suoi marchi “più efficienti, competitivi e orientati al futuro”.

La sua attuazione è ritenuta necessaria dal management e dal consiglio per preservare e garantire nel lungo periodo la competitività del gruppo, che comprende tra gli altri Audi e Porsche. “È un segnale forte per il futuro del gruppo Volkswagen”, ha dichiarato il ceo Oliver Blume. “Ci assumiamo la responsabilità per tutto il nostro team, per i nostri partner e per i posti di lavoro industriali in tutto il mondo”, ha aggiunto, sottolineando che nei prossimi anni saranno investite “centinaia di miliardi” di euro.

Auto Volkswagen, Libertyville, Usa, 7 agosto 2025 (AP Photo/Nam Y. Huh)

Porsche ha accolto con favore la decisione del consiglio di sorveglianza di Volkswagen e ha annunciato l’intenzione di continuare a sostenere gli sforzi di trasformazione della Volkswagen AG, sua principale partecipazione. IG Metall e il consiglio di fabbrica del gruppo hanno sottolineato che la decisione ha evitato un’escalation. Ora, hanno affermato la leader del sindacato Christiane Benner e la presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo, “il management deve fare i propri compiti”. “La linea di confronto e la comunicazione del management nelle ultime settimane non sono state costruttive”, hanno aggiunto.

Secondo Benner e Cavallo, è stata inoltre scongiurata l’ipotesi di scorporare il marchio Volkswagen Pkw e la divisione componenti, mentre è stato respinto quello che definiscono un attacco alle strutture di cogestione. “Nessuno stabilimento è stato abbandonato e, contrariamente a quanto riportato da diversi media, nessuna chiusura di stabilimento è stata decisa”, hanno affermato. Ora, hanno aggiunto, “devono essere elaborate soluzioni concrete per tutti i siti”, con il management chiamato a farsene carico.

Anche il governatore della Bassa Sassonia e membro del consiglio di sorveglianza, Olaf Lies (Spd), ha definito il voto un segnale importante: “Investiamo con forza nella capacità di affrontare il futuro e miglioriamo la competitività. Allo stesso tempo, svilupperemo prospettive di lungo periodo per i nostri stabilimenti”.

La profonda crisi di Volkswagen

Volkswagen attraversa una profonda crisi. Gli utili del principale costruttore automobilistico europeo sono crollati, mentre in Cina, un tempo mercato chiave per il gruppo, le vendite sono in calo e Volkswagen ha perso terreno anche sul piano tecnologico. Il gruppo registra un fatturato annuo di 322 miliardi di euro e conta oltre 650mila dipendenti nel mondo. Il nuovo piano si aggiunge agli interventi già annunciati per ridurre i costi. Negli ultimi mesi sono state al centro del dibattito ipotesi di chiusure di stabilimenti e ulteriori riduzioni del personale.

Lunedì il direttore finanziario Arno Antlitz aveva dichiarato in un’assemblea straordinaria nello stabilimento di Hannover che, dopo la fine della produzione degli attuali modelli, all’inizio degli anni 2030, al momento non è prevista una successiva produzione economicamente sostenibile per il sito. Secondo Antlitz, la situazione riguarda complessivamente quattro stabilimenti tedeschi. A livello europeo Volkswagen punta inoltre a ridurre la capacità produttiva di circa 500mila veicoli. In caso contrario, ha spiegato Antlitz, il gruppo si troverebbe a sostenere uno svantaggio strutturale sui costi di circa 1,5 miliardi di euro l’anno.