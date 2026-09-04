Napoli, al via la VI edizione del REN International Conference

Presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, si è svolta la cerimonia di apertura della VI REN – Research Education Network International Conference, organizzata dal CASE – Center for Advanced Study in Education del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dello Sport dell’Università Pegaso. L’edizione 2026, dal titolo “Battiti algoritmici: l’Educazione all’affettività ai tempi della quarta rivoluzione”, riunirà dal 4 al 6 settembre, tra Napoli e Ischia, oltre 400 relatori provenienti da 50 Atenei e 10 Paesi per approfondire l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle relazioni e sui contesti educativi e la necessità di una nuova alfabetizzazione affettiva digitale. All’iniziativa hanno partecipato il Rettore dell’Università Pegaso Paolo Limone, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Maurizio Sibilio presidente FERE e Francesco Peluso Cassese, docente dell’Università Pegaso.