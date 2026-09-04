Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro: “Per Opas su Mps prevedo il largo appoggio dei nostri azionisti”

“In Assemblea degli azionisti” di Intesa Sanpaolo “del 10 settembre” relativa alla Opas lanciata su Montepaschi di Siena “prevedo un largo appoggio dei nostri azionisti, anche i proxy advisor hanno dato il loro parere positivo” dato che per i soci ci saranno “tutti i riflessi positivi che abbiamo visto nelle precedenti aggregazioni”, ha detto il presidente di Intesa, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del Forum di Cernobbio.

Banche, Gros-Pietro: “Extraprofitti? Abbiamo fatto più di un accordo”

“Si parla di tassazione e di accordi, ma di accordi ne abbiamo fatti più di uno. È evidente che un grande operatore finanziario è anche sensibile ai bisogni esterni, perché se un paese non va bene non vanno bene neanche le banche. Ma vale anche il contrario, perché se le banche sono troppo indebolite viene a mancare un sistema propulsivo importante”, ha affermato Gros-Pietro a chi gli chiedeva del tema della tassazione degli extraprofitti bancari proposto da alcune forze politiche del governo.

Banche, Gros-Pietro: “Economie di scala sono enormi, essere grandi per investire”

Nello sfondo in cui si collocano le aggregazioni bancarie “le strategie che le imprese adottano sono funzione del teatro in cui si svolge la loro attività. Noi stiamo vivendo una nuova rivoluzione tecnologica, che è quella digitale, nella sua parte più avanzata che è l’intelligenza artificiale. Gli investimenti sono enormi, sono investimenti soprattutto in campo di personale. Noi abbiamo assunto più di 5mila giovani negli ultimi pochi anni”, ha detto ancora il presidente di Intesa Sanpaolo. “Quindi le economie di scala sono enormi, investimenti che sono commisurati non al numero di clienti e al fatturato, ma alla qualità del sistema. Se tu sei grande puoi fare l’investimento, se non sei grande, se non hai abbastanza clienti, non lo puoi sostenere. Ecco, questo è il movimento: è la radice del movimento che sta avvenendo in tutta l’industria finanziaria mondiale”.