Forum Cernobbio 2026, Mattarella: “Torni a prevalere la convivenza pacifica” – La diretta

Al via oggi a Villa d’Este, a Cernobbio (in provincia di Como) la 52a edizione del Forum “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, organizzato da TEHA Group. Come ogni anno, il gotha dell’economia, dell’impresa e della finanza e gli esponenti della politica riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli Stati. I lavori della giornata di oggi si apriranno con i saluti istituzionali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.