Banche, Gros-Pietro (Intesa Sp): “Extraprofitti? Abbiamo fatto più di un accordo”

“Si parla di tassazione e di accordi, ma di accordi ne abbiamo fatti più di uno. È evidente che un grande operatore finanziario è anche sensibile ai bisogni esterni, perché se un paese non va bene non vanno bene neanche le banche. Ma vale anche il contrario, perché se le banche sono troppo indebolite viene a mancare un sistema propulsivo importante”. Così il presidente dei Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro a margine del Forum di Cernobbio 2026, a chi gli chiedeva del tema della tassazione degli extraprofitti bancari proposto da alcune forze politiche del governo.