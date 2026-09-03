Barilla acquista Goodles, l’azienda Usa nota per i maccheroni al formaggio

Barilla ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Goodles, brand statunitense famoso per i suoi maccheroni al formaggio e noto per le sue confezioni colorate, oltre che per i nomi spiritosi dei suoi prodotti. Lo anticipa il Wall Street Journal, ricordando che Goodles, con sede a Santa Cruz, in California, era stata valutata 88 milioni di dollari dopo un round di finanziamento nel 2023, per poi registrare il suo primo utile nel 2024.

Guido Barilla: “Goodles è opportunità entusiasmante per nostro futuro”

“Oggi è un giorno importante per il nostro Gruppo. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita. Conoscendo il management, guidato da Jen Zeszut, siamo rimasti altrettanto colpiti dalla solidità dell’organizzazione, dalla sua coesione e dalla sua visione orientata al futuro. Questi elementi ci hanno convinto che Goodles fosse la scelta giusta e rappresenti un’opportunità entusiasmante per il futuro”, ha dichiarato Guido Barilla, Presidente del Gruppo Barilla, confermando di aver raggiunto un accordo che porterà Goodles a entrare a far parte del Gruppo.

Immediato anche il commento di co-fondatrice e ceo di Goodles Jen Zeszut, che continuerà a guidare il team dell’azienda statunitense: “Goodles vuole continuare a fare le cose meravigliose che abbiamo fatto in questi anni. Non avrei potuto pensare a un partner migliore per la nostra piccola azienda e per il nostro team. Il Gruppo Barilla può aiutarci a innovare e crescere, permettendoci al contempo di prendere decisioni migliori e di mantenere la nostra qualità”.

La partnership, sottolinea Barilla in una nota stampa, “è finalizzata ad accelerare la crescita del brand, nel pieno rispetto dell’autonomia, dell’identità e dell’attuale leadership aziendale”, con l’operazione “soggetta alle consuete approvazioni regolatorie che avranno luogo nel corso dei prossimi mesi”.