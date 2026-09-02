Gas, ad agosto bollette in aumento del 6,9%: stangata sui clienti vulnerabili

Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%. Lo comunica Arera (Autorità di regolazione per l’energia, l’acqua, i rifiuti). Il valore della materia prima riguarda il Servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio.

Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all’ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell’utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità il prezzo della sola materia prima gas è pari a 64,15 euro al Megawattora (MWh).

Per il mese di agosto 2026 – dice l’Arera – il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (che ha consumi medi di gas di 1.100 metri cubi all’anno) è pari a 143,72 centesimi di euro per metro cubo (+6,9% su luglio). Questo tipo di aggiornamento del prezzo del gas, applicato soltanto ai clienti nel Servizio di tutela della vulnerabilità, è il risultato della media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead), ed è pubblicato entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Codacons: “Si conferma la stangata estiva sui consumi energetici”

“Si conferma la stangata estiva sui consumi energetici degli italiani“. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario per il gas disposto da Arera per il mese di agosto.

Le bollette del gas salgono del +6,9% per i vulnerabili rispetto al mese precedente, pari ad una maggiore spesa su base annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, da +102,6 euro a nucleo rispetto alle tariffe di luglio.

“La bolletta media del gas sale così a 1.581 euro annui (con consumi pari a 1.100 metri cubi annui) che, sommata ai 632,6 della luce, porta il conto totale per un utente vulnerabile a 2.213,6 euro – sottolinea il Codacons -. Rispetto ad agosto 2025, le tariffe del gas per i vulnerabili risultano più elevate del +33,8%, pari ad un aggravio di spesa da +400 euro a utenza su base annua.

Ma, con buona pace della lobby delle società energetiche che sta tentando disperatamente di negare gli aumenti a danno dei consumatori, le tariffe sono schizzate alle stelle anche sul mercato libero – afferma il Codacons – Ad agosto, secondo l’Istat, il rincaro annuo è stato del +11,3% per il gas, mentre l’elettricità è aumentata addirittura del +17,9%“.

“Numeri che, purtroppo, confermano la stangata estiva sui consumi energetici degli italiani denunciata da Codacons, aggravata dal massiccio ricorso a condizionatori e sistemi di climatizzazione per contrastare l’ondata di calmo estremo che prosegue oramai da maggio”, conclude l’associazione.