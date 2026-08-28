Caro carburante, i tassisti di Milano: “10-15 euro al giorno in più di gasolio”

Tra i 10 e i 15 euro in più al giorno per il pieno, con un rincaro della spesa per il carburante che arriva al 20% rispetto a due mesi fa. È il conto fatto dai tassisti al posteggio della stazione Centrale di Milano, dove benzina e gasolio hanno superato i 2 euro al litro. “Su un pieno oggi ci incide tanto, vuol dire 10-15 euro al giorno in più di gasolio che ci viene a costare, non abbiamo nessun aiuto, veniamo come sempre scartati e basta, dobbiamo arrangiarci tra di noi, cercare di fare più economia possibile”. A dirlo è Alessio, tassista, in attesa al posteggio della stazione. “Rispetto a due mesi fa un 15-20% in più credo che possa essere una percentuale valida – ha spiegato Silvia – Queste accise bisognerebbe tagliarle un po’ di più”, riferendosi allo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, ritenuto troppo limitato nel tempo. Neanche il passaggio alle vetture ibride ha alleggerito la voce di spesa. “La mia macchina è ibrida comunque, è a benzina e le batterie si ricaricano con il motore a benzina e quindi mi riguarda sì l’aumento del costo dei carburanti – ha detto Antonio – Incide anche perché adesso con l’aria condizionata i consumi aumentano e i costi di conseguenza”. Sulla stessa linea Emanuele: “A noi incide perché comunque facendo un sacco di chilometri a fine mese comunque si vedono – ha proseguito – Usiamo macchine ibride piuttosto che di nuova generazione ma consumano un sacco pure queste e quindi alla fine siamo sempre lì”. Il timore di ulteriori rincari è al centro anche della posizione del sindacato. “Benzina e gasolio hanno già superato i 2 euro al litro e c’è il concreto timore di ulteriori aumenti, con prezzi che potrebbero arrivare anche a 2,50 o persino 3 euro al litro”, si legge in un comunicato della Uiltrasporti, che indica nel carburante una delle principali voci di costo per migliaia di operatori impegnati ogni giorno su lunghe percorrenze.