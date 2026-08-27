Caldo, in Croazia boom della produzione di sale

Quest’anno il caldo torrido, con temperature che hanno superato i 40 gradi, hanno incrementato la produzione di sale in Croazia. Un’azienda sulla costa adriatica, a Nin, afferma di aver raggiunto la massima capacità produttiva. La produzione di sale dipende dall’acqua di mare, dal sole e dal vento. L’acqua di mare viene convogliata in vasche poco profonde, dove evapora lentamente, lasciando dietro di sé i cristalli di sale. Secondo Sanja Stamenic Otric, direttrice marketing di Nin Saltworks, le condizioni meteorologiche di quest’anno hanno contribuito a portare la produzione al suo massimo. “Quest’anno il raccolto è eccellente. Raggiungeremo la nostra massima produzione, fino a 5.000 tonnellate, grazie all’estate e al clima soleggiato. “Per produrre cristalli di sale tramite evaporazione dell’acqua di mare, occorrono almeno 21 giorni di sole. Se nel frattempo piove, il processo si allunga”, ha spiegato. La tradizione della produzione di sale a Nin risale a circa 1.500 anni fa e molti dei principi fondamentali del processo sono rimasti invariati. Una volta raccolto, il sale viene trasferito nella linea di produzione, dove macchinari e operai lo selezionano e lo confezionano.