Agricoltura, Melinda: "Positiva collaborazione con Vip per ciliegie di montagna"

Buona la prima per la collaborazione tra il Consorzio Melinda e Vip Associazione delle cooperative ortofrutticole della val Venosta. L’annata produttiva è stata complessivamente positiva e ha confermato il valore della cooperazione tra due realtà leader dell’ortofrutta di montagna. Secondo Melinda e Vip “la condivisione dei volumi e delle attività di lavorazione e commercializzazione ha consentito di ottimizzare i costi e di presentarsi sul mercato in modo più coordinato, anche in un periodo, luglio, caratterizzato da una minore disponibilità di ciliegie”. Il quadro è emerso dall’assemblea di consuntivo della campagna, svoltasi a Taio alla presenza dei soci conferitori del sistema Apot – Associazione produttori ortofrutticoli del Trentino e dei vertici di Vip. “Questa prima stagione di collaborazione ha dimostrato concretamente la forza della cooperazione – ha dichiarato Ernesto Seppi, presidente di Melinda e Apot -. Mettere a fattor comune produzioni, strutture e competenze ci ha permesso di aumentare l’efficienza e di lavorare per difendere e accrescere la marginalità dei nostri agricoltori”.