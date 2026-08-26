Dazi: presidente Consorzio Pecorino Romano incontra ambasciatore Usa per zero tariffe

L’azzeramento dei dazi Usa per preservare un comparto fondamentale per l’economia della Sardegna e da sempre strategico per gli Stati Uniti: il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano, Gianni Maoddi, ha affidato la richiesta di intervenire per risolvere la questione dei dazi all’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, che in virtù del suo rapporto solido e diretto con Donald Trump si sarebbe impegnato a fare da ponte sulle istanze del consorzio, portando direttamente la questione all’attenzione del presidente Usa.

“È stata un’occasione preziosa per portare ancora una volta le nostre istanze all’attenzione diretta di un interlocutore di grande rilievo – sottolinea il presidente del consorzio, Gianni Maoddi -. Abbiamo spiegato all’ambasciatore quanto sia importante intervenire tempestivamente sulla questione dei dazi e perché riteniamo che l’azzeramento sia la soluzione più efficace per preservare la competitività del Pecorino Romano e tutelare una filiera che crea valore su entrambe le sponde dell’Atlantico”.