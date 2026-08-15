Mps, Lovaglio riceve il premio Mangia: “È più di una banca, mantenere integrità”

L’ad di Mps, Luigi Lovaglio, ha ricevuto oggi il premio Mangia. “Oggi festa dell’Assunta vorrei affidare questo impegno a quella forza silenziosa che da secoli accompagna Siena nei passaggi più difficili. Che ci aiuti a costruire ciò che dev’essere mantenuto integro, assolutamente integro. In questi anni abbiamo fatto ciò che era giusto fare, con l’impegno di meravigliose persone: difendere un patrimonio che – guardate -non è una banca: è di più. In qualunque modo vogliamo definire il Monte, va sempre aggiunto questo: è di più”, ha detto Lovaglio ricevendo il premio a Siena, alla vigilia del Palio.

“Ricevere il Mangia è un grande onore che va al di là di ogni riconoscimento“, sono state le prime parole di Lovaglio dopo la consegna del Premio Mangia 2026, il massimo riconoscimento civico della città di Siena. Lovaglio ha parlato del rapporto costruito con la città di Siena negli ultimi anni, definendolo “un dono inatteso e sicuramente profondo”. “Siena è una città che irradia, irradia con il Palio, i Contradaioli e il Monte – ha detto il ceo di Mps – È una città che ha un’identità unica al mondo che non si impara sui libri. Si impara stando qui, ascoltando e rispettando”.