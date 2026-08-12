Oltre 1 italiano su 3 non può permettersi una settimana di vacanze

Oltre un italiano su tre non può permettersi una settimana di vacanza. Lo ha detto a LaPresse il presidente di Federturismo Confindustria Massimo Caputi, secondo cui il “problema dipende dal potere d’acquisto delle famiglie e non può essere imputato al settore turistico” anche se “deve comunque interrogarci”.

“Il successo dell’Italia sui mercati internazionali convive con la difficoltà di una parte consistente della popolazione italiana a permettersi una vacanza: secondo i dati più recenti, oltre un italiano su tre non dispone delle risorse necessarie per trascorrere una settimana fuori casa”, ha detto Caputi commentando i dati estivi delle presenze straniere nel nostro Paese.

“Le imprese possono contribuire con offerte più flessibili, soggiorni modulabili, una maggiore articolazione dei prodotti e proposte distribuite anche nei periodi meno richiesti. Occorre però una riflessione più ampia, che coinvolga anche le istituzioni, sugli strumenti capaci di rendere il viaggio maggiormente accessibile; a settembre presenteremo uno strumento fiscale agevolativo. La crescita del turismo sarà davvero solida se, oltre ad attrarre visitatori internazionali, consentirà a un numero più ampio di italiani di continuare a conoscere e vivere il proprio Paese”, ha spiegato.

Caputi (Federturismo): “Da tensioni Italia-Spagna no impatti significativi”

Il presidente di Federturismo Confindustria ha poi parlato delle recenti tensioni tra Italia e Spagna e dell’introduzione dei controlli alle frontiere. “Al momento non abbiamo elementi per prevedere ripercussioni significative sui flussi turistici tra i due Paesi. Italia e Spagna sono legate da rapporti economici, culturali e turistici molto profondi: la Spagna continua a essere una delle destinazioni estere preferite dagli italiani e l’Italia esercita una forte attrazione sui viaggiatori spagnoli”, ha detto.

“È opportuno mantenere un atteggiamento prudente, evitare allarmismi e seguire l’evoluzione della situazione attraverso le comunicazioni ufficiali. Il turismo ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e il sistema dell’intermediazione professionale offre garanzie importanti: agenzie di viaggio e tour operator dispongono degli strumenti e delle competenze per informare i clienti, verificare le condizioni operative e gestire eventuali necessità. La priorità deve restare la sicurezza e la serenità dei viaggiatori”.