Caro carburanti, resta di 17 centesimi il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto

Il nuovo taglio delle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei ministri e che sarà in vigore fino al 25 agosto, secondo quanto si apprende, sarà ancora di 17 centesimi al litro, Iva compresa.

Codacons: “Taglio accise non basta, controesodo non coperto da misura”

Il Codacons esprime “delusione per la misura approvata oggi dal Consiglio dei ministri che, secondo quanto emerso, estenderebbe solo fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio, senza interessare la benzina”. “La proroga decisa dal governo non interesserà l’intero periodo delle partenze estive degli italiani e lascerà scoperti i giorni più caldi, ossia il controesodo di sabato 29 e domenica 30 agosto, e in generale tutti i rientri successivi alla data del 25 agosto – evidenzia il Codacons – Il governo poi, a quanto si apprende, avrebbe deciso di non intervenire sulla verde, penalizzando così oltre 17 milioni di cittadini che circolano con auto alimentate a benzina, i quali non godranno di alcun beneficio nonostante il prezzo medio alla pompa abbia raggiunto i 2 euro al litro”.

“Nessun aumento dell’impatto dello sconto sul gasolio, che sulla carta resterà a 17 centesimi di euro, ma che nella realtà si è ridotto alla data odierna a 8,5 centesimi di euro al litro (8,2 cent in autostrada) a causa degli aumenti che si stanno registrando alla pompa – denuncia il Codacons – E oltre al danno i cittadini italiani subiranno anche la beffa: se le quotazioni del petrolio dovessero rimanere ai livelli attuali o scendere ulteriormente, i ribassi alla pompa saranno lentissimi, a causa del solito fenomeno speculativo della doppia velocità sui prezzi dei carburanti”, conclude l’associazione.