Donne e giovani, l’Inps annuncia nuove misure a sostegno dell’occupazione

Novità per l’occupazione di donne e giovani in Italia. In una nota, l’Inps annuncia due nuove misure per rafforzare il sostegno all’occupazione femminile e giovanile.

La circolare

Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’Istituto ha infatti dato attuazione all’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2026 per favorire l’assunzione di donne madri di almeno tre figli e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Contestualmente, con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, sono state diffuse le istruzioni operative per rendere pienamente fruibile l’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei giovani under 35, introdotto dal decreto Lavoro 2026. Due misure, sottolinea l’Inps, che puntano a rafforzare l’occupazione stabile e a sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di fragilità occupazionale.