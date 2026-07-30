Trasporti, Fedele (Atex Campania): “Importanti primi segnali cambio passo in Eav con Diamantini”

“Accogliamo con interesse le prime decisioni adottate dal nuovo Amministratore Unico di EAV Pietro Diamantini. Dalle disposizioni sull’utilizzo dei social network alle nuove regole sull’abbigliamento del personale, fino alla presenza diretta nelle officine per verificare lo stato della manutenzione dei treni, emerge la volontà di imprimere un metodo diverso nella gestione dell’azienda. Sono segnali che riteniamo positivi. Ogni cambiamento parte anche dall’organizzazione interna, dal rispetto delle regole, dall’attenzione all’immagine aziendale e dalla presenza della dirigenza accanto ai lavoratori”. Lo ha detto Sergio Fedele, Presidente di ATEX Campania su Fb, in merito al nuovo corso all’Eav, la società di trasporto pubblico regionale ferroviario ed automobilistico in Campania che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. “Naturalmente – prosegue Fedele nel post su Fb – le aspettative dei cittadini, dei pendolari e degli operatori turistici sono rivolte soprattutto agli interventi strutturali che consentano di migliorare rapidamente il servizio: più treni disponibili, meno guasti, maggiore puntualità, più sicurezza e un sistema di trasporto finalmente adeguato alle esigenze della Penisola Sorrentina. Per questo confidiamo che ai primi segnali organizzativi seguano rapidamente risultati concreti”. “Come ATEX Campania abbiamo chiesto all’ingegner Diamantini un incontro subito dopo la sua nomina e restiamo in attesa di essere convocati. Da sei anni seguiamo con continuità il tema dell’accessibilità della Penisola Sorrentina, avanzando proposte e promuovendo il confronto con le istituzioni. Riteniamo quindi importante avviare un dialogo diretto con il nuovo vertice di EAV per rappresentare le esigenze degli operatori economici e contribuire, con spirito costruttivo, al miglioramento del servizio”, conclude.