SpaceX, lo storico debutto a Wall Street: Elon Musk suona la campanella

(Suonando la campanella a distanza, dalla Starbase di SpaceX in Texas, Elon Musk ha dato il via all’Ipo della sua società al Nasdaq. L’obiettivo di Musk è raccogliere fondi per circa 75 miliardi di dollari, necessari per finanziare i suoi nuovi progetti di messa in orbita di satelliti e data center. “Avrei dato a SpaceX meno del 10% delle possibilità di riuscire ad avere successo, in generale”, ha sottolineato Musk, aggiungendo: “Vogliamo dire a chiunque voglia andare sulla Luna, o su Marte, che lo porteremo lì”.